Công an thụ lý đơn khiếu nại của ông bà nội 2 cháu bé nghi bị bạo hành ở Hà Nội

Xã hội 06/07/2022 16:28

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa ra thông báo về việc thụ lý đơn khiếu nại của ông Đoàn Trọng Sáng liên quan đến vụ 2 cháu bé bị bạo hành ở Hà Nội.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam, trước đó, liên quan đến vụ việc bố dượng bị tố bạo hành con riêng của vợ ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Theo đó, sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, công an xác định việc anh N.T.T. sử dụng bạo lực, đánh các con là T.N. và H.A. không diễn ra thường xuyên. Vì vậy hành vi của anh T. không cấu thành tội "Hành hạ con" quy định tại Điều 185 Bộ luật hình sự.

Công an thụ lý đơn khiếu nại của ông bà nội 2 cháu bé nghi bị bạo hành ở Hà Nội - Ảnh 1
Một số vết bầm tím trên cơ thể 2 cháu - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Ông Đoàn Trọng Sáng (ông nội của các cháu) có đơn từ chối khám thương, từ chối giám định thương tích đối với cháu H.A. và kết luận giám định thương tích của cháu T.N. là 0% nên hành vi của anh T. không cấu thành tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự.

Căn cứ khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự; Căn cứ Điều 36 và Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác tội phạm có dấu hiệu "Hành hạ con". Quyết định này được gửi đến Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng và những người có liên quan biết.

Được biết, sau khi quyết định trên được ban hành, ông Đoàn Trọng Sáng (ông nội của 2 bé gái) cho biết, vợ chồng ông bà không đồng tình với quyết định không khởi tố vụ án của Công an quận Hai Bà Trưng và đã có đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng.

Theo Dân Trí, đến ngày 4/7, Công an quận Hai Bà Trưng đã có thông báo về việc thụ lý đơn khiếu nại của ông Đoàn Trọng Sáng và bà Nguyễn Thị Hồng.

Theo đó, Công an quận Hai Bà Trưng thông báo đã thụ lý đơn khiếu nại của ông Đoàn Trọng Sáng và bà Nguyễn Thị Hồng khiếu nại về Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hai Bà Trưng trong vụ việc có dấu hiệu "Hành hạ con" xảy ra tại Chung cư Sky Light, ngõ Hòa Bình 6, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Công an thụ lý đơn khiếu nại của ông bà nội 2 cháu bé nghi bị bạo hành ở Hà Nội - Ảnh 2
Công an quận Hai Bà Trưng trước đó đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự - Ảnh: Dân Trí

Liên quan tới sự việc này, anh N.T.T. (người đàn ông bị tố cáo bạo hành 2 cháu bé) để tìm hiểu sự việc. Anh T. thừa nhận, cách đây hơn một năm anh có đánh các bé "vì 2 cháu nhỏ nghịch ngợm".

Nói về tố cáo của bà Hồng, anh T. thừa nhận mình có nóng nảy và có lúc sử dụng cán chổi để đánh các cháu. Tuy nhiên, theo anh T., tất cả sự việc vừa qua "đã xong", anh cũng đã bị cơ quan công an mời lên để làm việc và lấy lời khai, sau đó gia đình bà Hồng cũng đã làm đơn bãi nại với anh.

Trước đó, hai vợ chồng ông Đoàn Trọng Sáng (63 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hồng (57 tuổi) ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã tìm đến Tòa soạn Gia đình Việt Nam để gửi đơn phản ánh với mong muốn "giải cứu" 2 đứa cháu nội thoát khỏi cha dượng và mẹ đẻ.

Bà Hồng cho biết: Năm 2011, anh Đ.M.N. (con trai bà) kết hôn với chị N.A. sau đó sinh được 2 người con là cháu H.A. (10 tuổi) và cháu T.N. (8 tuổi). Năm 2018, anh N. qua đời do trọng bệnh.

Công an thụ lý đơn khiếu nại của ông bà nội 2 cháu bé nghi bị bạo hành ở Hà Nội - Ảnh 3
Hai vợ chồng bà Hồng - ông Sáng - Ảnh: Gia Đình Việt Nam

Cũng theo thông tin từ bà Hồng, sau khi con trai ông bà mất được gần một năm thì con dâu là chị N.A. công khai mối quan hệ với anh T. (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) rồi sau đó kết hôn. Chị N.A. mang theo 2 đứa con nhỏ về ở cùng anh T.

"Khoảng tháng 8/2020, vợ chồng tôi phát hiện trên người 2 cháu xuất hiện nhiều vết bầm tím nghi ngờ do bị đánh. Khi được hỏi thì các cháu nói là bị anh T. đánh", bà Hồng cho biết.

Đến ngày 28/12/2020, vợ chồng bà Hồng đến thăm 2 cháu thì tiếp tục phát hiện trên mạn sườn của cháu H.A. có nhiều vết thâm, bầm tím. Cháu H.A nói với ông bà rằng do lúc ăn cơm cháu không cầm bát lên ăn mà để bát trên bàn và dùng thìa xúc ăn nên đã bị anh T. đánh.

Ngày 9/4/2021, vợ chồng bà Hồng đón hai cháu T.N. và H.A. về nhà chơi thì tiếp tục chứng kiến trên thân hình cháu T.N có nhiều vết bầm, tím...

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