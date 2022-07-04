Mới đây, theo Tiền Phong, chiều ngày 4/7, ông Nguyễn Khắc Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện này cho biết, sức khỏe của cháu A. hiện đã ổn định, ăn ngủ tốt.

Liên quan đến vụ cháu bé nghi bị bố và bà nội bạo hành , mới đây, theo Tiền Phong, danh tính nạn nhân được xác định là cháu Trần Nhật A. (9 tuổi, ngụ thôn 18, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin).

Cùng ngày, một lãnh đạo UBND huyện Cư Kuin cho biết, UBND xã Ea Ning đã báo sự việc với UBND huyện. Hiện Công an huyện Cư Kuin đã mời bố cháu A. lên làm việc.

Theo ông Dũng, cháu A. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (thuộc Trung tâm Y tế huyện) vào chiều ngày 3/7. Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận trên người cháu có nhiều vết thương ngoài da, một ngón tay bị gãy. Các bác sĩ đã bó định hình phần bị gãy và thường xuyên theo dõi sức khỏe của cháu.

Như đã đưa tin trước đó, theo Zing News, chiều ngày 3/7, Chủ tịch UBND xã Ea Ning (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) Phạm Bá Thủy xác nhận, vừa nhận được đơn phản ánh về việc cháu T.N.A. (9 tuổi, ngụ xã Ea Ning) bị bố ruột và bà nội bạo hành.

Theo ông Thuỷ, ngay sau khi tiếp nhận đơn do gia đình bên ngoại cháu A., chính quyền địa phương đã cử đại diện đến xác minh và mời gia đình lên cơ quan công an xã làm việc. Vị này cũng cho biết bố mẹ cháu A. ly hôn khi cháu còn nhỏ.

Trên người cháu A. có nhiều vết thương - Ảnh: Zing News

Nội dung đơn của bà L.T.T. (bà ngoại cháu A.) thể hiện, năm 2013, con gái bà là D.T.T.H. (31 tuổi) ly hôn với T.V.D. (37 tuổi). Lúc đó, chị H. được quyền nuôi con, phía anh D. có trách nhiệm chu cấp mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi con 18 tuổi. Tuy nhiên, anh D. chỉ chu cấp được 4 tháng (2 triệu đồng/ tháng) rồi dừng từ đó cho đến nay.

Tháng 10/2021, cháu A. xin được về ở với bố và bà nội (cùng thôn). Lý do mẹ đi làm ở Đà Nẵng, cháu A. hay gặp bố mỗi khi đi học. Vì thế, bà T. đồng ý và mang cháu A. đến gửi gắm phía nhà nội. Thời gian đầu, ngày cuối tuần, cháu A. được cho phép về chơi với nhà ngoại. Có lần, bà T. nhìn thấy vết bầm trên người cháu A. nên gọi điện sang nhà nội, nhận được câu trả lời do cháu không vâng lời nên “răn dạy”. Bà T. có nhắc nhở không được mạnh tay quá với cháu. Kể từ đó, cháu A. không được về nhà ngoại nữa.

Tháng 4, cô giáo chủ nhiệm cháu A. phát hiện nhiều vết đánh trên người nên báo gia đình. Phía nhà bà T. tiếp tục gọi điện sang bên nội, thì lại nghe lý do cháu không vâng lời và nhờ cô giáo báo sự việc với công an.

“Ngày 2/7, tôi đi ngang cổng nhà, nghe cháu A. gọi lớn nói: Bà ơi cho cháu về ở với bà chứ ở đây bị bố và bà nội đánh khổ lắm. Lúc này, tôi nhận ra cháu bị nhốt không cho ra ngoài. Cháu A. cho tôi xem các vết bầm trên cơ thể”, bà T. ghi trong đơn gửi Công an xã Ea Ning.

Theo báo Người Lao Động, ông Trần Văn Dũng (cha của cháu A.) thừa nhận những vết thương trên người cháu là do ông và bà nội gây ra.

Ông Dũng cho rằng cháu thường xuyên quậy phá, đi ăn cắp và trèo lên cả mái điện mặt trời. Do đó, ông đã lấy roi đập mấy cái vào người để răn dạy, "gây ra vết thương một tí".