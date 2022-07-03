Vụ bé trai 9 tuổi nghi bị bố và bà nội bạo hành: Người mẹ xót xa hé lộ nhiều chi tiết đau lòng

Xã hội 03/07/2022 19:46

Khi cởi đồ ra, trên người cháu bé chằng chịt vết thương. Cháu kể rằng ngoài dùng cây đánh đập, cháu còn bị cha ném gạch vào mặt nhưng đỡ được, dùng bay xây dựng ném thẳng vào đùi của cháu.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, chiều ngày 3/7, đại diện Công an xã Ea Ning, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) xác nhận đang xác minh vụ một cháu bé chín tuổi bị cha, bà nội đánh đập.

"Cơ quan công an tiếp nhận thông tin về sự việc qua tài khoản Facebook của chị T. và đang tiến hành xác minh. Sau khi xác minh, công an xã sẽ có báo cáo vụ việc đến các cấp và sẽ thông tin cho báo chí" - đại diện Công an xã Ea Ning nói.

Vụ bé trai 9 tuổi nghi bị bố và bà nội bạo hành: Người mẹ xót xa hé lộ nhiều chi tiết đau lòng - Ảnh 1
Trên cơ thể cháu A. có nhiều thương tích do bị đánh đập. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Chị D.T.H.T. (ngụ xã Ea Ning) xác nhận chị là người đã đăng thông tin cháu T.N.A. (9 tuổi, gọi chị H.T bằng dì) bị cha ruột, bà nội đánh lên Facebook. Còn người gửi đơn đến cơ quan chức năng trình báo sự việc là bà T. (bà ngoại của cháu A.).

“Đây không phải lần đầu mà nhiều lần cháu tôi bị cha đẻ và bà nội đánh. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc, xử lý theo quy định pháp luật. Hiện gia đình đang đưa cháu đi giám định thương tích và chờ công an giải quyết" - dì của cháu A. nói.

Vụ bé trai 9 tuổi nghi bị bố và bà nội bạo hành: Người mẹ xót xa hé lộ nhiều chi tiết đau lòng - Ảnh 2
Cháu A. có nhiều thương tích trên cơ thể - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo Người Lao Động, chiều 3/7, chị D.T.H. - mẹ của cháu A. - cho biết do chị đang đi làm ăn xa nên nhờ người nhà đưa cháu đi bệnh viện điều trị các vết thương. Đồng thời, đề nghị cơ quan công an giám định thương tích, xử lý hành vi hành hạ cháu A. của chồng cũ và mẹ chồng cũ.

Chị H. tâm sự, sau khi kết hôn với anh T.V.D., cuộc sống gia đình mâu thuẫn nên 2 người ly thân khi chị đang mang thai cháu A. Sau khi cháu A. chào đời, chị và anh Dũng ly hôn, 2 mẹ con chị sống với ông bà ngoại. Cách đây 8 tháng, chị phải ra TP Đà Nẵng làm, do 2 nhà ở gần nên khi mẹ đi làm, cháu A. muốn về ở với cha và chị chấp thuận.

Vào tháng 4/2022, cô giáo chủ nhiệm gửi hình ảnh chụp lại các vết bầm trên người cháu A. gửi cho chị. Khi gia đình ngoại hỏi chuyện bà nội nói răn dạy. Cũng theo chị H., thời gian sau, bà nội không cho cháu về ngoại nên gia đình cũng không biết tình hình thế nào. Đến sáng ngày 2/7, bà ngoại đi ngang qua thì cháu chạy ra gọi bà báo vụ việc bị đánh.

Vụ bé trai 9 tuổi nghi bị bố và bà nội bạo hành: Người mẹ xót xa hé lộ nhiều chi tiết đau lòng - Ảnh 3
Vết thương trên tay cháu A. - Ảnh: Người Lao Động

Khi cởi đồ ra, trên người cháu chằng chịt vết thương. Cháu kể rằng ngoài dùng cây đánh đập, cháu còn bị cha ném gạch vào mặt nhưng đỡ được, dùng bay xây dựng ném thẳng vào đùi của cháu.

"Tôi đề nghị cơ quan công an phải xử lý bà nội và cha cháu chứ không thể bao che, dung túng cho hành vi tàn ác vậy. Ngoài thương tích về thể xác, còn làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cháu" - chị H. nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo Công an xã Ea Ning cho biết đã tiếp nhận thông tin về việc cháu A. bị đánh đập. "Chúng tôi đang tiến hành mời cháu và những người có liên quan lên làm việc. Khi có kết quả xác minh, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho báo chí"- vị này nói.

Về phía cha của cháu bé, anh T.V.D. thừa nhận sự việc: "Trong lúc nóng giận, tôi đánh cháu hơi nặng tay một tí. Tôi biết là tôi sai nhưng do đi làm về nên nóng tính".

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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