Theo báo Pháp luật TP.HCM, chiều ngày 3/7, đại diện Công an xã Ea Ning, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) xác nhận đang xác minh vụ một cháu bé chín tuổi bị cha, bà nội đánh đập.

"Cơ quan công an tiếp nhận thông tin về sự việc qua tài khoản Facebook của chị T. và đang tiến hành xác minh. Sau khi xác minh, công an xã sẽ có báo cáo vụ việc đến các cấp và sẽ thông tin cho báo chí" - đại diện Công an xã Ea Ning nói.