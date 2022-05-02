Buồn chuyện gia đình, bé trai 9 tuổi ở TP.HCM bỏ nhà đi 'liên quận', ngơ ngác giữa ngã tư đông kịt

Cụ thể, khoảng 19 giờ tối 26/4, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), tổ công tác do thượng uý Lê Tuấn Khanh làm tổ trưởng phát hiện 1 bé trai 9 tuổi đang đi bộ hướng từ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm về vòng xoay Hàng Xanh.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM cho biết mới đây cán bộ Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn phát hiện một vụ việc "dở khóc dở cười" liên quan đến một bé trai 9 tuổi (ngụ quận 3).

Qua thăm hỏi được biết cháu bé tên T.T.A, do buồn chuyện gia đình nên một mình đến tòa nhà Landmark 81 để chơi.

Thời điểm này, cháu bé đi ngược chiều dưới lòng đường giữa làn ô tô và làn đường phân luồng cho xe máy trong khi lượng phương tiện trên đường khá đông. Nhận thấy cháu bé dễ gặp nguy hiểm, tổ tuần tra đã dừng xe, đưa cháu vào lề đường.

Sau khi nắm được sự việc, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị và dùng mô tô đặc chủng đưa bé trai về Công an phường 15, quận Bình Thạnh để phối hợp liên lạc với gia đình cháu.

Bé trai được người nhà đón về - Ảnh: Người Lao Động

Khoảng 45 phút sau, ba mẹ bé trai mang theo các giấy tờ cần thiết đến trụ sở công an để đón cháu về nhà.

Trước đó, một vụ bỏ nhà ra đi tương tự cũng xảy ra ở TP.HCM. Theo báo Công an TP.HCM, ngày 19/4, Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của gia đình cháu Đ. (13 tuổi) bỏ nhà đi hơn 20 ngày.

Chị Ngũ Thị Phương Dung cho biết, Đ. đang học lớp 7 tại một trường THCS trên địa bàn quận Bình Tân.

Trước đó, trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ bỏ nhà đi tương tự - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Trưa 28/3, chị Dung phát hiện trên tay Đ. có nhiều vết trầy xước nên gặng hỏi thì được biết trên đường về con trai bị tai nạn giao thông.

Sợ ảnh hưởng sức khỏe của con trai, chị Dung khuyên cháu Đ. nghỉ học buổi chiều nên giữa chị Dung và con trai xảy ra cự cãi.

Lúc chị Dung đang ở trên gác, Đ. lấy xe đạp rời khỏi nhà và nói với hàng xóm đi qua chỗ làm của ba ở gần đó, từ đó Đ. “mất tích”.

Sau nhiều ngày đăng tin tìm kiếm, người dân ở Vũng Tàu phát hiện bé Đ. Theo Người Lao Động, sau khi bỏ nhà đi, nam sinh này đã đạp xe đạp xuống TP.Vũng Tàu. nhặt ve chai để kiếm cơm ăn và nước uống.