Hà Tĩnh: Nữ sinh lớp 12 bỏ nhà đi sau khi bị bạn trai cũ 'bốc phốt' trên mạng xã hội

Gia đình cho biết, nữ sinh đã bỏ nhà đi sau khi bị bạn trai cũ đăng tải chuyện tình cảm lên Facebook với lời lẽ chỉ trích, xúc phạm.

Theo Vietnamnet đưa tin, chiều 30/3, ông Hoàng Văn Lạng - Trưởng Công an thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, một nữ sinh lớp 12 bỏ nhà đi sau khi bị người yêu cũ đăng tải chuyện tình cảm lên mạng xã hội. Thông tin ban đầu xác nhận nữ sinh bỏ nhà đi là em N.T.T.H. (SN 2004, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn). H. đang học lớp 12, Trường THPT Hương Sơn.

Bà Nguyễn Thị Yến (mợ của H.) cho biết, khoảng 13h30 chiều 29/3, H. bỏ nhà đi, cắt liên lạc với gia đình. Bà Yến nói: “Sáng hôm qua (29/3), người yêu cũ của H. đã dùng Facebook đăng tải thông tin tiêu cực về chuyện tình cảm, nói không tốt về H. vào trang Dân Hương Sơn. Trang này chủ yếu dân cùng quê, bạn bè đọc, bình luận nhiều.

Sau khi bị đăng tải, H. nghĩ tiêu cực nên đã bỏ nhà đi từ chiều cùng ngày. Đến nay gia đình chưa tìm được H. Từ lúc H. bỏ đi, mẹ của H. đã khóc ngất. Gia đình mong cháu sớm nghĩ lại để trở về. Sợ cháu nghĩ quẩn nên gia đình đang rất hoang mang”.

Gia đình đăng thông tin để tìm kiếm cháu - Ảnh: Dân Trí

Trao đổi thêm với báo Dân Trí, người thân của em H. cho biết: "Thông tin đăng trên mạng xã hội liên quan đến cháu nhưng không đúng sự thật nên cháu bức xúc bỏ đi. H. bình thường ngoan hiền và chưa bao giờ đi một mình như thế này. Lúc đi, cháu không mang theo điện thoại nên gia đình hết sức lo lắng".

Hiện, gia đình hiện đã trình báo sự việc với các cơ quan chức năng, cũng như nhờ các kênh thông tin đăng tải để tìm kiếm em nữ sinh. Người thân cho biết thêm: "Gia đình chúng tôi rất lo lắng, mong cháu sẽ đọc được những thông tin này để quay về, còn việc ai đăng tải thông tin ác ý, không đúng sự thật thì sẽ có pháp luật xử lý".

Hiện, công an vẫn đang phối hợp với gia đình tìm kiếm tung tích nữ sinh H.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-tinh-nu-sinh-lop-12-bo-nha-di-sau-khi-bi-ban-trai-cu-boc-phot-tren-mang-xa-hoi-459233.html