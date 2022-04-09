Bé trai lớp 6 bỏ nhà đi, để lại thư tay 'Đừng tìm con', 1 ngày sau gia đình nhận được tin bất ngờ

Xã hội 09/04/2022 18:50

Bé trai được người dân Quảng Trị phát hiện trong tình trạng đói lả, gương mặt lấm lem bụi đường.

Vừa qua, ngày 8/4, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước thông tin một gia đình tìm bé trai đi lạc. Cụ thể, nội dụng được gia đình đăng tải cho biết, bé trai tên N.H.N, học lớp 6, trường THCS Phong Bình (Huyện Gio Linh, Quảng Trị) đã bỏ nhà đi từ trưa cùng ngày đến giờ chưa về.

Đáng chú ý, trước khi bỏ nhà đi, bé trai có để lại bức thư tay với dòng chữ nguệch ngoạc: "Đừng tìm con nhé. 18 tuổi con về". Gia đình cháu bé đang rất lo lắng và đoán rằng, khả năng cao cháu sẽ đi vào Huế và Đà Nẵng.

Bài đăng này sau đó đã được chia sẻ rất nhanh trên mạng xã hội với hy vọng ai thấy cháu sẽ mau chóng liên lạc về cho gia đình. Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, sáng 9/4, chị Nguyễn Thị Thủy (27 tuổi, ngụ tại Quảng Trị) bất ngờ nhận được tin báo tìm được con trai. Một người dân sống ở khu vực cách nhà chị Thủy khoảng 15 - 20km đã nhận dạng được bé H.N. Sau một ngày đi lang thang, bé trai đã đói lả, gương mặt lấm lem, được người ở quán nước cho vào ăn cơm, ngủ nghỉ nhờ.

Bé trai lớp 6 bỏ nhà đi, để lại thư tay 'Đừng tìm con', 1 ngày sau gia đình nhận được tin bất ngờ - Ảnh 1
Sau 1 ngày bỏ nhà đi, cháu bé đã được tìm thấy, may mắn được người ở quán nước cho ăn uống, ngủ nhờ - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ thêm về vụ việc, chị Thủy (mẹ của bé trai) cho biết, trưa ngày 8/4, gia đình chị đợi con đi học về nhưng không thấy, sau đó phát hiện bức thư để lại trên bàn. Vợ chồng chị tá hỏa, đi khắp nơi tìm, báo cho công an xã nhưng vẫn không có manh mối.

"Trước đó bé không có biểu hiện giận dỗi gì bố mẹ cả. Con rất bình thường, ngoan ngoãn. Học cũng không phải ở mức khá giỏi nhưng cũng không để gia đình lo điều chi hết. 2 ngày trước các cháu đi học trở lại, cô giáo có nói chuyện với các phụ huynh về tình hình học tập. Tôi đoán chắc con sợ bị bố mẹ mắng nên mới hành động như vậy" - chị Thủy bày tỏ.

Bé trai lớp 6 bỏ nhà đi, để lại thư tay 'Đừng tìm con', 1 ngày sau gia đình nhận được tin bất ngờ - Ảnh 2
Gia đình đã tìm thấy cháu bé - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Đồng thời, những ngày qua, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ nhiều vụ việc trẻ tử tự càng khiến chị Thủy càng lo hơn, sợ con trai sẽ làm điều gì dại dột. Chị Thủy cho hay thêm: 

"Tôi coi mấy vụ trên báo đài nên cũng cảnh giác, nói cho con nghe mấy hôm trước rồi. Bây giờ cha mẹ dễ áp lực về tình hình học tập của con cái, mà tuổi trẻ thì bồng bột nên suy nghĩ chưa được chín chắn lắm.

Nhưng nói gì thì nói, ba mẹ nào cũng thương con hết, tức lắm thì mới la thôi. Sau vụ này tôi cũng không dám quát nạt cháu, lát gặp lại con thì cũng chỉ an ủi, nhắc nhở con nhẹ nhàng".

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