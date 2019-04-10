Con trai học lớp 7 nghi bị thầy giáo xâm hại, phụ huynh vẫn cho đi học vì...thầy dạy giỏi

Xã hội 10/04/2019 17:34

Sáng nay (10/4), mạng xã hội lan truyền thông tin của một phụ huynh ở Hà Nội tố thầy giáo ôn thi học sinh giỏi dâm ô con trai của chị cùng nhiều nam sinh khác.

Sáng nay (10/4), trên mạng xã hội lan truyền bài đăng của một phụ huynh ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) tố thầy giáo ôn thi học sinh giỏi Toán có hành vi dâm ô 6 nam sinh học lớp 7 suốt thời gian dài.

Cụ thể, phụ huynh này cho biết con trai chị đang học Trường THCS Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Nam sinh này kể với cha mẹ bị thầy giáo dạy Toán tên H. "thường xuyên sờ soạng bộ phận sinh dục". 

Mới đây khi kiểm tra điện thoại của con, phụ huynh này đã phát hiện hành vi sàm sỡ có lần kéo dài tới hàng chục phút và đã diễn ra từ nhiều tháng nay.

"Hôm thứ 6 vừa rồi, hầu hết các em bỏ học, lớp chỉ còn con của trưởng ban phụ huynh và một em nữa. Khi chỉ có 2 em, thầy gọi một em ngồi lên đùi thầy rồi thầy thực hiện hành vi sàm sỡ", thông tin nêu.

Con trai học lớp 7 nghi bị thầy giáo xâm hại, phụ huynh vẫn cho đi học vì...thầy dạy giỏi - Ảnh 1

Tin nhắn của một phụ huynh được dân mạng chia sẻ và bàn tán xôn xao - Ảnh: Báo Dân Sinh

Hành động này của thầy giáo khiến nhiều nam sinh sợ hãi và không dám theo học lớp ôn luyện học sinh giỏi của thầy nữa. Tuy nhiên, một vài phụ huynh được cho là dù biết mọi chuyện nhưng vẫn cho con học tiếp vì thầy dạy giỏi.

Cũng theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội sáng 10/4, tại buổi làm việc giữa nhà trường, phụ huynh và thầy giáo bị tố cáo, nam giáo viên đã thừa nhận có hành vi sàm sỡ học trò. Tuy nhiên phụ huynh không chấp nhận lời xin lỗi vì cho rằng sự việc quá nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm trước pháp luật.

Con trai học lớp 7 nghi bị thầy giáo xâm hại, phụ huynh vẫn cho đi học vì...thầy dạy giỏi - Ảnh 2

Cơ quan chức năng đang làm việc với nhà trường để xác minh làm rõ thông tin phụ huynh tố cáo - Ảnh: Báo Dân Sinh

Chiều cùng ngày, lãnh đạo phường Trần Phú (quận Hoàng Mai) xác nhận cơ quan chức năng đã nắm được thông tin phụ huynh tố cáo. Cơ quan chức năng đang làm việc với nhà trường, lấy lời khai các bên liên quan, xác minh làm rõ vụ việc.

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