Con trai 10 tuổi bị bố dùng xích sắt trói cổ vào cột điện vì lười biếng học hành

Xã hội 16/04/2021 09:46

Ngày 15/4, tại ven đường quốc lộ 4B, đoạn khu vực tổ 1, khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn đã phát hiện một bé trai 10 tuổi bị xích sắt trói vào cột điện ở ven đường quốc lộ.

Theo báo Tiền Phong, vào khoảng 11h ngày 15/4, tại ven đường quốc lộ 4B, đoạn khu vực tổ 1, khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, người dân phát hiện một bé trai 10 tuổi bị xích sắt trói vào cột điện ở ven đường quốc lộ.

Bat con di hoc nhung khong nghe loi bo dung xich sat troi co con vao cot dien
 Đứa bé 10 tuổi bị bố dùng xích sắt trói vào cột điện - Ảnh: Báo Tiền Phong

Hình ảnh bị người đi đường chụp lại, nhanh chóng được chia sẻ lên mạng xã hội và nhận nhiều ý kiến không hay từ cư dân mạng, đa số đều lên án về hành vi trói trẻ em trái pháp luật.

Theo đó, lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc thẩm tra sự việc.

Xác nhận thông tin trên, công an xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc cho biết đã tiến hành lập biên bản sự việc đối với ông Vũ Đức Minh (SN 1976, quê Bắc Ninh, tạm trú tại tổ 1, khối 5, xã Hợp Thành). Theo thông tin ban đầu, người này đã dùng xích trói con trai V.H.Đ. (SN 2011, học sinh lớp 4) vào cột điện.

Theo lời khai của ông Minh, do con trai lười biếng học hành khiến ông tức giận, nên nghĩ ra cách xích cổ con vào cột điện để hù dọa, bắt cháu phải đến trường. Tuy nhiên, chỉ sau 15 phút, ông Minh đã mở khóa xích cho con và đưa cháu về nhà. 

Hiện tại, vật chứng mà ông Minh dùng để trói con là 1 sợi dây xích, có chiều dài 2m, 1 ổ khóa đang được cơ quan công an tạm giữ. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã đến thăm hỏi, tìm hiểu sự việc, động viên em Đ. đến trường học, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý hành vi vi phạm quyền bảo vệ và chăm sóc trẻ em của ông Vũ Đức Minh.

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