Hình ảnh hai em bé đu bám vắt vẻo lên thành phà đang chạy trên sông khiến cư dân mạng thót tim sợ hãi. Đặc biệt thái độ của người mẹ bên cạnh gây nhiều bức xúc.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh hai em bé đu vắt vẻo lên lan can phà đang chạy trên sông khiến ai nấy thót tim sợ hãi. Đáng nói là người phụ nữ bên cạnh (được cho là mẹ) lại chăm chú xem điện thoại không để ý đến con.

Hai đứa trẻ đùa nghịch trên thành phà nhưng người mẹ không ngăn cản - Ảnh: FB

"Đồng ý là các mẹ mê chơi Faceboook nhưng đẻ con cái ra thì cũng phải để ý chúng nó tí chứ. Phà thì chạy lắc qua lắc về, hai đứa nhỏ thì cứ bám lấy thành phà lộn qua lộn về đùa giỡn nhau, cả trong cả ngoài thành phà, lắm pha thót tim mình tưởng nó rơi rồi.

Bà mẹ vẫn thản nhiên cắm mắt điện thoại, không để ý gì tới con. Mình đã hét rất to mấy lần bảo cẩn thận đò đang chạy trẻ con gặp nguy hiểm chị ơi, mà chị ấy chỉ liếc ánh mắt nhìn mình rồi quay đi như muốn nói 'không phải việc của mình', vẫn tỉnh bơ để 2 đứa nhỏ chơi như vậy. Thật không nào hiểu nổi luôn", dòng chia sẻ đi kèm bức ảnh.

Hình ảnh khiến nhiều người thót tim sợ hãi - Ảnh: FB

Hình ảnh cho thấy có hai em bé (khoảng 3-4 tuổi) đang chơi đùa tại thành phà. Một bé đứng dựa lưng vào lan can, bé còn lại thì bám tay đu vịn vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt, khoảng cách giữa những thanh chắn lại xa nhau. Chỉ cần sơ sảy một chút thôi là các bé có thể bị ngã ra ngoài. Đáng nói là người mẹ lại tỏ ra khá thờ ơ, không để ý đến lời cảnh báo của người khác.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận bức xúc: "Nhìn mà bủn rủn chân tay. Phà lắc mạnh một cái là ngã ra sau ngay"; "Biết bao nhiêu tai nạn xảy ra vì cha mẹ vô tâm rồi"; "Dù bận rộn gì thì cũng không được để con chơi nguy hiểm như thế"...

Hai anh em họ đuối nước thương tâm ở hồ nước dùng để tưới rau Hai anh em họ 5 tuổi và 2 tuổi đi chơi chung rồi trượt chân té xuống hồ nước dùng để tưới rau dẫn đến đuối nước thương tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-du-bam-vat-veo-len-thanh-pha-dang-chay-tren-song-thai-do-cua-nguoi-me-gay-buc-xuc-351616.html