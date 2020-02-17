Hai anh em họ đuối nước thương tâm ở hồ nước dùng để tưới rau

Xã hội 17/02/2020 20:47

Hai anh em họ 5 tuổi và 2 tuổi đi chơi chung rồi trượt chân té xuống hồ nước dùng để tưới rau dẫn đến đuối nước thương tâm.

Mới đây, tại TP. Đà Lạt xảy ra vụ hai anh em đuối nước thương tâm. Nạn nhân là cháu A. (5 tuổi, con của anh Thi và chị Hương, trú đường Tô Hiệu) và cháu N. (2 tuổi, con của anh Đồng và chị Ánh, trú tổ Đa Phú).

Theo thông tin ban đầu, do cháu A. đang được nghỉ học nên vợ chồng anh Thi đưa con đến nơi mình đang làm thuê tại khu Ruộng Nhỏ để tiện trông nom. Tại đây A. chơi chung với một nhóm trẻ em rồi tách ra để chơi riêng với em họ là N.

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Hai cháu bé đuối nước thương tâm trong hồ chứa nước - Ảnh: Tiền Phong

Đến khoảng 14 giờ ngày 17/2, do không nhìn thấy A. và N. nên người thân cùng đi tìm kiếm và phát hiện hai cháu đã chết đuối trong hồ chứa nước dùng để tưới rau của gia đình L.

Nhận tin báo, Công an TP. Đà Lạt tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân cái chết của hai cháu bé.

Chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể của TP. Đà Lạt đã đến chia buồn, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân bị đuối nước tổ chức tang lễ.

Cách đây ít ngày, tại Bình Dương cũng xảy ra vụ hai cháu bé bị đuối nước thương tâm khiến nhiều người đau lòng. Khoảng 13 giờ 30 ngày 7/2, hai bé gái Huỳnh Thanh T. (SN 2008) và Nguyễn Triệu V. (SN 2007, ngụ tỉnh Cà Mau) cùng nhóm bạn ngụ tại khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) rủ nhau ra hồ nước cạnh một bãi đất trống để chơi.

Không may 2 bé V. và T. trượt chân rơi xuống hồ mất tích. Nhóm bạn hô hoán người dân đến giúp đỡ nhưng các nạn nhân đã mất tích dưới hồ.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được huy động đến hiện trường để tìm kiếm. Không lâu sau, thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy đưa lên bờ. 

Rủ nhau ra hồ chơi, hai bé gái trượt chân đuối nước thương tâm

Rủ nhau ra hồ chơi, hai bé gái trượt chân đuối nước thương tâm

Trong lúc chơi cùng nhóm bạn ở hồ nước cạnh bãi đất trống, hai bé gái trượt chân ngã xuống hồ dẫn đến đuối nước thương tâm.

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