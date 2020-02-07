Trong lúc chơi cùng nhóm bạn ở hồ nước cạnh bãi đất trống, hai bé gái trượt chân ngã xuống hồ dẫn đến đuối nước thương tâm.

Chiều nay (7/2), lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã tìm thấy thi thể 2 bé gái bị đuối nước thương tâm trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, hai bé gái Huỳnh Thanh T. (SN 2008) và Nguyễn Triệu V. (SN 2007, ngụ tỉnh Cà Mau) cùng nhóm bạn ngụ tại khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên rủ nhau ra hồ nước cạnh một bãi đất trống để chơi.

Không may 2 bé V. và T. trượt chân rơi xuống hồ mất tích. Nhóm bạn hô hoán người dân đến giúp đỡ nhưng các nạn nhân đã mất tích dưới hồ.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được huy động đến hiện trường để tìm kiếm. Không lâu sau, thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy đưa lên bờ. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Người dân theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm 2 cháu bé bị đuối nước thương tâm - Ảnh: SGGP

Cách đây không lâu, trên địa bàn TP. Biên Hòa, Đồng Nai cũng xảy ra vụ 2 chị em ruột chết đuối thương tâm khiến nhiều người đau xót.

Vào trưa 29/1 (mùng 5 Tết), em L. (SN 2009) và em H. (SN 2011, cùng ngụ TP. Biên Hòa) đến hồ bơi trong khu du lịch sinh thái vui chơi. Trong lúc tắm, cả hai bất ngờ bị đuối nước, chìm xuống.

Thấy vậy, người dân xung quanh đã nhanh chóng nhảy xuống cứu, đưa 2 nạn nhân vào viện nhưng cả hai đã tử vong.

Rủ nhau xuống sông tắm, 2 học sinh lớp 7 đuối nước thương tâm Rủ nhau xuống sông tắm sau khi đi học về, 2 em học sinh lớp 7 bơi ra xa bờ và bị đuối nước thương tâm.

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