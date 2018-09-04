Con dâu sinh được 16 ngày, mẹ chồng bắt ở trong phòng kín, không cho ăn rau hay tắm gội

Xã hội 04/09/2018 16:47

Suốt 16 ngày sau sinh, cô dâu trẻ chỉ được mẹ chồng cho ăn thịt, không cho ăn rau hay tắm gội. Vì không thể chịu nổi với chế độ nghiêm khắc của mẹ chồng, nàng dâu trẻ đã lên mạng cầu cứu chị em.

Một trong những vấn đề được các mẹ bỉm sữa đặc biệt quan tâm trong những ngày đầu sinh con đó là nên ăn gì trong những ngày ở cữ. Tùy thuộc vào điều kiện của từng gia đình cũng như thể chất của từng người mà mỗi bà mẹ sẽ có cách ăn khác nhau.

Tuy nhiên, trong suốt 16 ngày sau sinh đều phải ăn thịt kho ngày 3 bữa như người mẹ trẻ trong câu chuyện dưới đây thật khiến cho nhiều chị em ngán ngẩm.

Con dâu sinh được 16 ngày, mẹ chồng bắt ở trong phòng kín, không cho ăn rau hay tắm gội - Ảnh 1
Chia sẻ của người mẹ trẻ trên Facebook - Ảnh: Internet

Câu chuyện được người mẹ trẻ này chia sẻ trong một nhóm kín dành cho chị em phụ nữ. Kèm theo bức ảnh chụp lại chén cơm trắng cùng một chảo thịt kho tiêu, chị chia sẻ: “Mọi người giúp với. Đẻ mổ có ăn được món gì nữa không? 16 ngày nay mình ăn như vậy. Sáng, trưa, chiều, kiểu này mình bị táo bón quá. Mẹ mình còn bắt kiêng đủ thứ, nhốt trong phòng kín, ăn cơm với muối tiêu, thịt kho tiêu, không tắm rửa, không gội đầu, nằm 1 chỗ… Kiểu này chắc mình trầm cảm quá”.

Con dâu sinh được 16 ngày, mẹ chồng bắt ở trong phòng kín, không cho ăn rau hay tắm gội - Ảnh 2
Bữa ăn chỉ có cơm trắng và thịt kho tiêu khiến nhiều mẹ bỉm sữa không khỏi ngán ngẩm - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện của người này đã thu hút không ít sự chú ý từ các bà mẹ bỉm sữa. Rất nhiều chị em đã bình luận, chia sẻ kinh nghiệm ăn uống khi ở cữ cho chị.

“Mới sinh mà ăn vậy sao đủ chất được, bữa cơm mà không có rau, mẹ dễ bị bón lắm. Em nên nói thẳng với mẹ chồng để thay đổi bữa ăn chứ để vậy ảnh hưởng sức khỏe lắm”, một bà mẹ bỉm sữa chia sẻ kinh nghiệm.

“Kinh nghiệm của ông bà xưa dạy, không phải cái nào cũng đúng đâu. Ăn không nổi nữa thì nói để ba má chồng đổi món. Các cụ khuyên không nên những đồ ăn kiêng kỵ thì cứ nên kiêng, nhưng vẫn phải ăn đủ chất để con có sữa uống”, chủ nhân Facebook S.N khuyên.

Đây không phải là lần đầu tiên các chị em chia sẻ những hình ảnh về mâm cơm ở cữ gây bão mạng xã hội.

 

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