Nữ giáo viên thừa nhận hành vi đánh học sinh và cảm thấy rất hối hận. Phía nhà trường cho biết sẽ xử lý nghiêm vụ việc.

Theo thông tin đăng tải trên Zing, ông Trần Minh Thuận (ngụ TP.HCM) tố cô giáo chủ nhiệm lớp 4.5 trường Quốc tế Á Châu nhiều lần đánh con mình khiến gia đình rất bức xúc.

Ông Thuận cho biết, con trai mình là cháu M.P. học ở trường Quốc tế Á Châu từ năm lớp 3. Đến năm lớp 4, trường thay đổi giáo viên chủ nhiệm. Từ đó, gia đình nhận thấy bé P. thường xuyên bị bầm tím trên cơ thể, tập trung ở vùng đùi, bắp vai, lưng.

Phụ huynh có hỏi nhưng bé nói do chạy nhảy chơi đùa cùng bạn bè bị va vào bàn, ghế nên bầm tím tay chân.

Ngày 21/6 vừa qua, gia đình tiếp tục phát hiện bé P. bị bầm tím tay phải. Khi gặng hỏi, bé nói bị cô Đ. giáo viên chủ nhiệm dùng bút chỉ bảng đánh 3 cái rất mạnh vào tay vì không tập trung học bài môn Toán.

Cô giáo bị tố đánh học sinh bầm tím - Ảnh: Zing

Bé trai cũng cho biết những vết thương trên cơ thể trước đó là do bị cô Đ. đánh, chứ không phải bị va vào bàn ghế như đã nói. Bé trai không dám kể vì sợ ba mẹ biết mình học không ngoan.

Bức xúc trước hành động của cô giáo, ông Thuận đã đến trường, yêu cầu được gặp hiệu trưởng để trình bày sự việc.

Tối 22/6, cô Đ. đã gọi điện thoại cho mẹ bé P. và thừa nhận hành vi đánh bé, đồng thời xin lỗi gia đình.

Cô giáo cho biết do em P. không tập trung, đi lại trong lớp làm ảnh hưởng học sinh khác nên cô dùng bút chỉ bảng đánh vào tay bé. Cô giáo chỉ muốn nhắc bé về chỗ ngồi, chứ không có ý trút cơn giận dữ. Cô Đ. rất hối hận về hành động của mình.

Nhà trường nhận thấy hành động đánh học sinh của cô P. là sai, không phù hợp môi trường sư phạm và mong phụ huynh cho trường thời gian để xử lý vụ việc.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-giao-truong-quoc-te-a-chau-bi-to-danh-hoc-sinh-bam-tim-tay-vi-khong-tap-trung-hoc-bai-363974.html