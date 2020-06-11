Thấy con sợ đi học, phụ huynh đã theo dõi camera của nhà trường và phát hiện hai cô giáo mầm non đánh trẻ bằng dép.

Mới đây, tại TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) xảy ra trường hợp hai cô giáo mầm non đánh trẻ khiến nhiều người bức xúc.

Theo thông tin ban đầu, một phụ huynh thấy con sợ đi học nên đã theo dõi camera của nhà trường và phát hiện sự việc. Khoảng 10 giờ 30 sáng 10/6, phụ huynh này thấy cô giáo H.H.Y. và N.T.T (lớp nhà trẻ Họa Mi gồm các bé 18 - 24 tháng tuổi) cầm dép đánh vào đầu học sinh nên báo chính quyền địa phương và yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hai cô giáo mầm non dùng dép đánh vào đầu trẻ ở Hải Dương - Ảnh: Tổ Quốc

Sau khi xem lại camera, đại diện nhà trường Mầm non Hoa Anh Đào (phường Tân Bình, TP. Hải Dương), lãnh đạo UBND phường Tân Bình xác nhận phản ánh của phụ huynh là đúng. May mắn là các cháu bé không bị thương tích gì.

Nhận thấy hành vi của hai nữ giáo viên đã vi phạm đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng đến uy tín nhà trường và tình hình chung của địa phương, Ban giám hiệu trường Mầm non Hoa Anh Đào đã quyết định cho thôi việc đối với cả hai cô giáo trên. Ngoài ra, đại diện trường đã đến gia đình các cháu bé bị đánh xin lỗi, đồng thời gửi tin nhắn xin lỗi các phụ huynh khác của lớp thông qua mạng xã hội.

Cách đây ít ngày, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một bé gái học lớp 4 ở Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu (TP. Nam Định) bị cô giáo đánh tím bầm một bên tay vì viết bài chậm.

Vết bầm tím trên cánh tay bé gái học lớp 4 - Ảnh: Internet

Sau vụ việc, nhà trường đã yêu cầu cô giáo kiểm điểm, tường trình lại sự việc và đình chỉ công tác giảng dạy của cô giáo này để xử lý. Phía gia đình cũng đã gỡ bài đăng trên mạng xã hội.

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