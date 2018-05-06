Cô giáo Anh văn mắng học viên là lợn: ‘Chúng mày sẽ phải trả giá’

Xã hội 06/05/2018 16:50

Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo và học viên chửi nhau trong lớp học gây “bão” mạng xã hội, nhiều hoạt động của cô N.K.T trong quá khứ đã bị cư dân mạng tìm lại.

Đoạn clip dài hơn một phút này được cô T. quay vào khoảng tháng 1/2017. Trong đó, cô giáo này chia sẻ về kỉ luật dạy học cũng như quy định trong lớp của mình.

Trước khi nói vào sự việc chính, cô giáo này tuyên bố sẵn sàng nghe cư dân mạng “ném đá” và đối chất với mọi người.

Cô T. cho rằng để các học viên tốt lên thì giảng viên phải dùng kỉ luật thép và phạt tiền. Cô T. kể, mình từng đăng trong một nhóm kín: “Tại sao hôm nay chúng mày nghỉ học? Chúng mày sẽ phải trả giá vì hành động này”.

Cô T. cho biết phải nói vậy thì học viên mới sợ và học tập có hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, mỗi học viên sau khi vào lớp sẽ phải đóng 300 nghìn tiền phí chăm chỉ. Số tiền này sẽ được cô T. giữ, nếu nghỉ học một buổi sẽ bị phạt 100 nghìn, không đi “bắt Tây” sẽ bị phạt 100 nghìn, đi “bắt Tây” về không viết báo cáo cũng sẽ bị phạt 100 nghìn.

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Cô giáo T. gây 'bão' mạng xã hội suốt nhiều giờ qua - Ảnh cắt từ clip

Nếu học viên đi học, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giáo viên thì đến cuối khóa sẽ được trả lại 300 nghìn này.

Sau khi đoạn clip này được chia sẻ, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người đồng tình với cách dạy của cô T. vì phải răn đe cứng rắn thì học viên mới chăm chỉ và tiến bộ được.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cách dạy này của cô T. quá tiêu cực, gây áp lực tâm lý cho học viên, khiến họ sợ hãi việc học hơn.

Liên quan đến vụ việc xảy ra vào hôm qua 5/5, cô T. từ chối giải thích.

Website trung tâm của cô giáo tiếng Anh "chửi học viên là con lợn" từng giới thiệu: "Tại đây, hoặc là Học, hoặc là Phạt và Bị đuổi"

Website trung tâm của cô giáo tiếng Anh "chửi học viên là con lợn" từng giới thiệu: "Tại đây, hoặc là Học, hoặc là Phạt và Bị đuổi"

Trước khi xảy ra vụ lùm xùm "chửi học viên là con lợn", trên website của trung tâm này ngay phần đầu tiên cũng đưa ra giới thiệu tại sao lựa chọn: “Khái niệm có tiền là Thích học thế nào thì học và Ngon ngọt dỗ dành không tồn tại tại M. Tại đây, hoặc là Học, hoặc là Phạt và Bị đuổi".

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