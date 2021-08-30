Cô gái nhận 'rổ gạch đá' chất đống khi lấy rau xanh làm váy áo để quay clip vui câu view giữa mùa dịch bệnh

Xã hội 30/08/2021 21:12

Dù chỉ là clip vui nhưng việc cô gái dùng rau xanh làm váy áo để quay clip trong bối cảnh dịch bệnh lại khiến nhiều người chướng mắt, phản cảm.

Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, lương thực, thực phẩm là những mặt hàng vô cùng thiết yếu và trân quý. Thế nhưng, mới đây, mạng xã hội chia sẻ một đoạn video clip quay cảnh một cô gái dùng rau xanh làm váy áo để quay clip vui. Cô gái tự tin nhún nhảy theo một bài hát ngay trong sân nhà mình.

Mặc dù bên trong cô gái vẫn che chắn "đồ bảo hộ" kỹ càng và không để lộ những vùng nhạy cảm trên cơ thể nhưng đoạn clip sau khi được đăng tải vẫn nhận về vô số “gạch đá” từ cư dân mạng.

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Cô gái diện bộ váy áo làm bằng rau xanh nhún nhảy theo điệu nhạc - Ảnh: Cắt từ clip

Nhiều người để lại bình luận rằng, clip của cô gái thật phản cảm vì bây giờ nhiều nơi còn không có rau mà ăn nhưng cô lại đem ra làm quần áo câu view, câu like. Bên cạnh những ý kiến trái chiều, một số khác cũng lên tiếng bênh vực cô gái. Họ cho rằng trò vui này trước đây cũng có không ít, chẳng qua đoạn clip này đăng tải vào đúng thời điểm dịch bệnh nên cô gái mới bị chỉ trích nặng nề như vậy.

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Nhiều người để lại bình luận rằng, clip của cô gái thật phản cảm vì bây giờ nhiều nơi còn không có rau mà ăn - Ảnh: Cắt từ clip

Trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, cô gái cũng nhanh chóng lên tiếng thanh minh ở phần bình luận ngay phía dưới clip. Cô cho biết rằng mình chỉ làm clip vui và sau đó vẫn lấy rau lại để ăn chứ không hề vứt đi.  

Thấy cô gái giải thích như vậy, một tài khoản cũng ngay lập tức để lại bình luận không hài lòng lắm với lời giải thích này: “Biết là vui thôi, nhưng tùy thời điểm, tùy hoàn cảnh em à. Giữa tâm dịch này, vừa dịch vừa đói. Em làm như thế thì nhiều người bình luận là đúng rồi”.

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