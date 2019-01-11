Cô gái mắc AIDS giai đoạn cuối chết lõa thể trong vườn hoa: Hai nam thợ xây bị bắt và sự thật đằng sau

Xã hội 11/01/2019 09:12

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 thợ xây nghi sát hại cô gái trong vườn hoa Hà Đông (Hà Nội). Lãnh đạo công an quận Hà Đông đã lên tiếng làm rõ thông tin này.

Trao đổi với báo chí vào ngày 10/1, công an quận Hà Đông cho biết vẫn đang phối hợp với các đơn vị khác điều tra, làm rõ vụ việc một cô gái chết lõa thể trong vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Nội).

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin hai nam thợ xây bị bắt giữ vì có liên quan đến cái chết của cô gái. Tuy nhiên, lãnh đạo công an quận Hà Đông cho biết thông tin này là chưa chính xác. Hiện công an chỉ đang làm việc, lấy lời khai 2 thanh niên nghi có liên quan, theo thông tin trên Tổ quốc.

Cô gái mắc AIDS giai đoạn cuối chết lõa thể trong vườn hoa: Hai nam thợ xây bị bắt và sự thật đằng sau - Ảnh 1
Thông tin hai nam thợ xây liên quan đến vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Bước đầu, danh tính của nạn nhân được xác định tên là L., quê ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa (Hà Nội). Trước đó nạn nhân trọ tại khu vực cầu Bươu (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Được biết tại địa phương, gia đình chị L. có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cha mẹ đều đã mất sớm, chị L. chưa lập gia đình và sống cùng với một người em trai. Chị L. mắc bệnh AIDS giai đoạn cuối và từng có tiền án về tội ma túy.

Cô gái mắc AIDS giai đoạn cuối chết lõa thể trong vườn hoa: Hai nam thợ xây bị bắt và sự thật đằng sau - Ảnh 2
Người quen thắp hương cho chị L. tại nơi phát hiện thi thể - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, nạn nhân L. làm nghề bán dâm ở vườn hoa này được khoảng một tháng.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 8/1, trong khi đi tập thể dục ở vườn hoa Nguyễn Trãi, người dân phát hiện thi thể một cô gái nằm sấp trên chiếc chiếu dưới bụi tre. Khi được phát hiện, nạn nhân chỉ mặc chiếc áo gió mỏng, quần lót bị lột nằm ra cạnh quần dài.

Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Hiện thi thể của nạn nhân đã được đưa về quê để người thân lo hậu sự.

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