Người phụ nữ chết lõa thể trong phòng trọ: Chân dung gã nhân tình 2 đời vợ, sát hại nạn nhân vì nghĩ bị phản bội

Tin nóng 10/12/2018 15:15

Mặc dù đã có gia đình nhưng bà Oanh và Hùng vẫn lén lút quan hệ với nhau. Nghĩ mình bị phản bội nên khi bà Oanh đòi chấm dứt tình cảm, Hùng đã dùng dao giết chết người tình.

Sau khi Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1968, ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) ra tự thú, hiện công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng này để tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra trước đó.

Nạn nhân là bà Lê Thị Kim Oanh (sinh năm 1975, ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Người phụ nữ chết lõa thể trong phòng trọ: Chân dung gã nhân tình 2 đời vợ, sát hại nạn nhân vì nghĩ bị phản bội - Ảnh 1
Dù đã có gia đình nhưng bà Oanh và Hùng vẫn lén lút qua lại - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, chiều 5/12 Hùng mang theo con dao dính đầy máu đến trụ sở Công an huyện Bàu Bàng để tự thú. Ngay sau đó, công an đã đến hiện trường phá khóa cửa. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện bà Lê Thị Kim Oanh chết trong tình trạng lõa thể, xung quanh có rất nhiều máu.

Theo thông tin trên Dân Việt, tại địa phương Hùng từng có hai đời vợ và hai đứa con, thường xuyên say xỉn. Bà Oanh và đối tượng Hùng ở cùng địa phương. Bà Oanh mở quán nước và bán đồ ăn. Sau nhiều lần ra quán ăn, cả hai dần nảy sinh tình cảm.

Người phụ nữ chết lõa thể trong phòng trọ: Chân dung gã nhân tình 2 đời vợ, sát hại nạn nhân vì nghĩ bị phản bội - Ảnh 2
Sau khi gây án, đối tượng Hùng đến cơ quan chức năng tự thú - Ảnh: Internet

Mặc dù đã có vợ con nhưng vì không dứt được mối tình vụng trộm với bà Oanh nên Hùng quyết định ly hôn để có thể thoải mái qua lại với người tình. Tuy nhiên, sau khi bán nhà và cùng người tình tiêu xài hết tiền, cả hai bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Bà Oanh nhiều lần đề nghị chia tay nhưng Hùng không đồng ý.

Nghĩ bà Oanh lừa gạt, phản bội mình, Hùng nảy sinh ý định giết chết người tình rồi tự sát. Đến chiều ngày 5/12, sau khi quan hệ, nghe nạn nhân tiếp tục đòi chia tay, Hùng đã cầm lấy dao đâm liên tục vào người bà Oanh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Hùng cầm dao đến Công an huyện Bàu Bàng tự thú.

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Do mâu thuẫn tình cảm, Hùng ra tay sát hại người tình rồi đến công an tự thú.

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