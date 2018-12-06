Do mâu thuẫn tình cảm, Hùng ra tay sát hại người tình rồi đến công an tự thú.

Chiều 5/12, Nguyễn Quốc Hùng (50 tuổi, ngụ tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) cầm theo một con dao có dính máu đến trụ sở Công an huyện Bàu Bàng tự thú tội giết người. Người dân tập trung theo dõi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Internet Hùng khai đã giết chết chị Lê Thị Kim Oanh (43 tuổi, ngụ cùng địa phương) là người tình của Hùng. Vụ việc xảy ra tại một phòng trọ nằm trên đường NB5, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Bàu Bàng cùng Công an thị xã Bến cát lập tức đến phòng trọ tại địa chỉ trên. Sau khi phá khóa vào trong, cơ quan chức năng phát hiện chị Oanh đã tử vong trong tình trạng không mặc quần áo, trên tử thi có nhiều vết thương. Chân dung nghi phạm - Ảnh: ANTV Theo lời khai ban đầu, Hùng và nạn nhân có quan hệ tình cảm. Cặp đôi đến thuê một căn phòng trọ tại thị xã Bến Cát để sống chung với nhau. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Khoảng 15 giờ ngày 5/12, chị Oanh nói lời chia tay nhưng Hùng không đồng ý. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Hùng dùng dao đâm chị Oanh tử vong. Sau khi gây án, Hùng thay quần áo và mang theo con dao hung khí đến cơ quan công an tự thú. Theo Báo Đất Việt, bà Oanh đã có chồng con nhưng vẫn có nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp. Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Hiện trường vụ án - Ảnh: ANTV Nạn nhân đã có chồng con và có nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp - Ảnh: Internet

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