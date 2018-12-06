Vụ người phụ nữ chết lõa thể trong phòng trọ: Dù có chồng con nhưng vẫn 'quan hệ tình cảm phức tạp'

Xã hội 06/12/2018 16:19

Do mâu thuẫn tình cảm, Hùng ra tay sát hại người tình rồi đến công an tự thú.

Chiều 5/12, Nguyễn Quốc Hùng (50 tuổi, ngụ tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) cầm theo một con dao có dính máu đến trụ sở Công an huyện Bàu Bàng tự thú tội giết người.

Vụ người phụ nữ chết lõa thể trong phòng trọ: Dù có chồng con nhưng vẫn 'quan hệ tình cảm phức tạp' - Ảnh 1
Người dân tập trung theo dõi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Internet

Hùng khai đã giết chết chị Lê Thị Kim Oanh (43 tuổi, ngụ cùng địa phương) là người tình của Hùng. Vụ việc xảy ra tại một phòng trọ nằm trên đường NB5, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Bàu Bàng cùng Công an thị xã Bến cát lập tức đến phòng trọ tại địa chỉ trên. Sau khi phá khóa vào trong, cơ quan chức năng phát hiện chị Oanh đã tử vong trong tình trạng không mặc quần áo, trên tử thi có nhiều vết thương.

Vụ người phụ nữ chết lõa thể trong phòng trọ: Dù có chồng con nhưng vẫn 'quan hệ tình cảm phức tạp' - Ảnh 2
Chân dung nghi phạm - Ảnh: ANTV

Theo lời khai ban đầu, Hùng và nạn nhân có quan hệ tình cảm. Cặp đôi đến thuê một căn phòng trọ tại thị xã Bến Cát để sống chung với nhau. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Khoảng 15 giờ ngày 5/12, chị Oanh nói lời chia tay nhưng Hùng không đồng ý. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Hùng dùng dao đâm chị Oanh tử vong.

Sau khi gây án, Hùng thay quần áo và mang theo con dao hung khí đến cơ quan công an tự thú.

Theo Báo Đất Việt, bà Oanh đã có chồng con nhưng vẫn có nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp. Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Vụ người phụ nữ chết lõa thể trong phòng trọ: Dù có chồng con nhưng vẫn 'quan hệ tình cảm phức tạp' - Ảnh 3
Hiện trường vụ án - Ảnh: ANTV
Vụ người phụ nữ chết lõa thể trong phòng trọ: Dù có chồng con nhưng vẫn 'quan hệ tình cảm phức tạp' - Ảnh 4
Nạn nhân đã có chồng con và có nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp - Ảnh: Internet
Bị phát hiện 'làm bậy' với con gái ruột suốt 3 năm trời, người cha vội vàng đi đầu thú

Bị phát hiện 'làm bậy' với con gái ruột suốt 3 năm trời, người cha vội vàng đi đầu thú

Lợi dụng lúc không ai ở nhà, Trung đã nhiều lần hiếp dâm con gái ruột của mình. Khi bị người thân phát hiện, gã nhanh chóng đến cơ quan chức năng đầu thú.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người giết người tình giết người rồi tự thú

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 44 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 14 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày