Bị phát hiện 'làm bậy' với con gái ruột suốt 3 năm trời, người cha vội vàng đi đầu thú

Lợi dụng lúc không ai ở nhà, Trung đã nhiều lần hiếp dâm con gái ruột của mình. Khi bị người thân phát hiện, gã nhanh chóng đến cơ quan chức năng đầu thú.

Sáng nay (6/12), trao đổi với báo chí, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ Lê Văn Trung (sinh năm 1976, ngụ huyện Long Thành) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là N. (sinh năm 2001, con gái ruột của Trung). Tại cơ quan điều tra, Trung thừa nhận toàn bộ hành vi thú tính của mình. Theo đó trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2015, lợi dụng lúc mọi người ra ngoài, Trung đã hiếp dâm con gái mình ngay tại nhà. Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, Trung đều đe dọa N. không được kể lại với ai.

Trong suốt 3 năm trời, Trung nhiều lần hiếp dâm con gái ruột của mình - Ảnh minh họa: Internet Đến tháng 11/2018, thấy bé N. có nhiều biểu hiện kỳ lạ người thân mới gặng hỏi và biết được sự việc. Tức giận trước hành vi đồi bại của Trung, người nhà đã dẫn nạn nhân đến cơ quan chức năng trình báo sự việc. Hay tin mình bị người thân tố cáo, Trung đã nhanh chóng đến công an đầu thú. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cha hiếp dâm con gái ruột, dọa cho nghỉ học nếu kể với ai Vào ngày 18/9 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Quách Văn Hiền (sinh năm 1979, cư trú tại xã Cư Phui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là bé Q.T.M (sinh năm 2007, con gái ruột của Hiền). Theo đó, vào ngày 5/6/2017, chị T.T.V (sinh năm 1982, vợ của Hiền) đưa con trai út đi thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh, con gái thứ của Hiền sang nhà họ hàng chơi. Lợi dụng lúc này, Hiền đã giở trò đồi bại với bé M. Vì ngoài trời đã tối, lại sợ cha đánh nên bé M. không dám kháng cự. Sau khi thỏa mãn thú tính, Hiền uy hiếp M. không được nói với ai nếu không sẽ cho nghỉ học. Hiền bị tuyên 18 năm tù cho hành vi đồi bại của mình - Ảnh: Internet Đến ngày 15/4/2018, phát hiện con gái có biểu hiện lạ nên chị V. gặng hỏi và biết được sự việc. Nghe con gái kể lại hành vi thú tính của chồng, chị V. nhanh chóng làm đơn tố cáo đến cơ quan điều tra. Trong phiên tòa xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo Quách Văn Hiền 18 năm tù giam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

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