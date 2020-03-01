Cô gái đi SH quyết không nhường đường cho xe rác còn thản nhiên bấm điện thoại, hành động của người dân mới gây chú ý

Xã hội 01/03/2020 10:06

Mặc dù có rất nhiều người đứng chờ nhưng cô gái chạy xe SH vẫn quyết không nhường đường, thậm chí còn thản nhiên bấm điện thoại. Đoạn clip về hành động kém duyên này gây xôn xao mạng xã hội.

Nhiều giờ qua, đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ đi xe SH mâu thuẫn với tài xế xe rác gây xôn xao mạng xã hội, trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các diễn đàn. Vào thời điểm xảy ra sự việc, hai phương tiện này di chuyển ngược chiều nhưng vì không ai chịu nhường ai nên dẫn đến tranh cãi. 

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Cô gái cản đường xe rác khiến mọi người không thể di chuyển - Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, vì chiếc xe chạy trong con ngõ khá hẹp nên dẫn đến ùn tắc, gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác. Mặc dù xung quanh có khá nhiều người chờ đợi nhưng cô gái này vẫn ngoan cố không chịu di chuyển, thậm chí còn thản nhiên ngồi trên xe bấm điện thoại.

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Người dân bức xúc gỡ kính và khẩu trang cô gái - Ảnh cắt từ clip

ành động kém duyên của cô gái, người xung quanh vô cùng bức xúc, lớn tiếng chửi bới. Thậm chí, một số người tức giận lao tới lột kính và khẩu trang của cô nàng. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng cô gái cũng chịu nhường đường cho mọi người. Được biết sự việc xảy ra tại một con hẻm nhỏ ở Hà Nội.

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Đoạn clip này hiện đang gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được đăng tải, đoạn clip trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bình luận nhiệt tình. Hầu hết mọi người đều chỉ trích hành động kém duyên của cô gái.

“Thiệt hết nói nổi, chỉ vì một người mà khiến biết bao nhiêu người phải chờ đợi. Nhìn mà bực mình thay cho mọi người xung quanh luôn”, K.N bức xúc.

“Con gái đi ra đường mà bỏ mất cái duyên ở nhà, đã vậy còn thản nhiên ngồi bấm điện thoại, tôi thấy mọi người còn bình tĩnh quá đó chứ”, L.H bình luận.

Mặc dù chưa có thêm thông tin gì về cô gái nhưng đoạn clip gây bão mạng xã hội này vẫn đang được mọi người nhiệt tình chia sẻ.

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