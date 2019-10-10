Cặp đôi bị ‘ném đá’ tơi bời vì trèo hẳn lên đùi nhau, ôm hôn ngấu nghiến trong quán trà sữa

Xã hội 10/10/2019 16:59

Cặp đôi trẻ khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm vì hành động ôm hôn sờ mó nơi công cộng, mặc kệ bao ánh nhìn xung quanh.

Thời gian gần đây, không ít cặp đôi bị cộng đồng mạng chỉ trích vì hành động ôm hôn sờ mó nơi công cộng. Thế nhưng nhiều bạn trẻ vẫn ngang nhiên thể hiện những hành vi phản cảm bất chấp dư luận. 

Mới đây nhất, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một cặp tình nhân trẻ ôm hôn ngấu nghiến ngay trong quán trà sữa khiến ai nấy đều “nóng mắt”. Cụ thể, cô gái mặc quần ngắn cũn cỡn trèo hẳn lên đùi bạn trai. Cả hai hôn nhau say đắm mặc dù xung quanh có rất nhiều người.

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Cô gái trèo hẳn lên người bạn trai để hôn môi - Ảnh cắt từ clip

Vì quá bức xúc trước hành động phản cảm của cặp đôi, một vị khách có mặt trong quán lúc đó đã quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Cũng như những lần trước, đông đảo cư dân mạng để lại bình luận “ném đá” cặp đôi và khuyên các bạn trẻ nên ý thức hơn ở nơi công cộng.

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Cặp đôi bị cư dân mạng 'ném đá' không thương tiếc vì ôm hôn sờ mó nơi công cộng - Ảnh cắt từ clip

“Thật sự luôn, dù xã hội có thoáng đến mấy thì cũng mong các bạn trẻ ý thức hơn, đừng thân mật thái quá nơi công cộng như thế”, một người dùng góp ý.

“Chán chả muốn nói, không biết bao nhiêu lần mấy anh, chị bị cư dân mạng ném đá mà những hình ảnh này cứ xuất hiện liên tục. Quán cà phê là không gian chung của mọi người, muốn gì thì về nhà hay thuê phòng mà làm”, một người chỉ trích gay gắt.

Mặc dù chưa có thông tin gì thêm nhưng đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Cô gái mặc quần ngắn ngủn, ngồi lên người bạn trai ôm hôn đắm đuối như đang trong nhà nghỉ gây bức xúc

Cô gái mặc quần ngắn ngủn, ngồi lên người bạn trai ôm hôn đắm đuối như đang trong nhà nghỉ gây bức xúc

Không chỉ vô tư sờ soạng, cặp đôi còn thản nhiên hôn nhau nơi công cộng. Hình ảnh này khiến những người có mặt lúc đó không khỏi khó chịu.

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