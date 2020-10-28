Người thân cho biết trước khi cô gái 18 tuổi mất tích, em và gia đình không hề xảy ra bất kỳ mâu thuẫn hay xích mích nào.

Ngày 28/10, chính quyền xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết vẫn đang phối hợp với gia đình tìm kiếm cô gái trẻ tên Nguyễn Thu Hà (18 tuổi, trú xóm Ngành) bị mất tích 4 ngày nay.

Người thân cho biết, vào tối 24/10, Hà đi dự đám cưới của bạn học cùng lớp. Tuy nhiên sau đó cô không về nhà, gia đình cũng không liên lạc được. Chiếc xe máy mà Hà sử dụng vẫn để ở nhà người bạn học.

Cô gái 18 tuổi mất tích sau khi đi dự đám cưới bạn - Ảnh: GĐCC

Khi đi Hà mặc áo khoác màu nâu sữa, quần jeans, mang giày màu trắng. Hiện người thân của cô gái đã tổ chức tìm kiếm, liên lạc với nhiều bạn bè nhưng vẫn không có tin tức gì. Được biết, giữa Hà và gia đình không có bất kỳ mâu thuẫn, xích mích nào.

Công an xã Liên Sơn và Công an huyện Lương Sơn cũng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tìm kiếm cô gái 18 tuổi mất tích, đồng thời phát thông báo đến các đơn vị phát thanh, truyền thông nhưng vẫn chưa thấy tung tích cô gái.

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