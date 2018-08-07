Clip chồng đưa vợ đi đẻ siêu ngọt ngào, vừa nắm tay vừa hôn bụng khiến hội chị em tuyên bố 'phải lấy người như anh'

Xã hội 07/08/2018 11:45

'Người chồng của năm' vừa hôn động viên, vừa dìu vợ từng bước khiến hội chị em vừa xúc động vừa ghen tị.

Mới đây, đoạn clip ngắn ghi lại cảnh anh chồng trẻ đưa vợ bầu đi đẻ gây sốt cộng đồng mạng vì quá đáng yêu. Những hành động quan tâm, yêu thương vợ con hết mực của anh chồng khiến dân tình được phen nức lòng, thậm chí nhiều chị em còn tuyên bố "đã lấy chồng thì phải lấy người như anh".

Clip chồng đưa vợ đi đẻ gây sốt mạng xã hội vì quá đáng yêu

Theo hình ảnh trong clip, cô vợ đang trong cơn chuyển dạ, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, thậm chí đau đớn đến mức òa khóc như đứa trẻ. Thấy vậy, anh chồng liền ra sức dỗ dành, vừa nắm tay vừa hôn động viện vợ. Sau đó, anh vừa dìu vợ đi lại, vừa hôn lên bụng trò chuyện với em bé "ngoan, ra nhanh cho mẹ đỡ đau". Chứng kiến cảnh tượng quá đỗi ngọt ngào, hội chị em vừa xúc động vừa ghen tị với người phụ nữ trong clip.

Clip chồng đưa vợ đi đẻ siêu ngọt ngào, vừa nắm tay vừa hôn bụng khiến hội chị em tuyên bố 'phải lấy người như anh' - Ảnh 1

Chồng vừa hôn vợ vừa động viên vợ trong cơn chuyển dạ đau đớn - Ảnh cắt từ clip

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn video nhận được hơn 2 triệu lượt xem và hàng chục ngàn bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cảm kích hành động yêu thương, chăm sóc, vỗ về vợ từng chút một của anh chồng trẻ tuổi. Vì "vượt cạn" chính là một trong những thời khắc khó khăn nhất cuộc đời người phụ nữ.

Clip chồng đưa vợ đi đẻ siêu ngọt ngào, vừa nắm tay vừa hôn bụng khiến hội chị em tuyên bố 'phải lấy người như anh' - Ảnh 2
Hành động ngọt ngào khiến nhiều chị em ao ước, ghen tị - Ảnh cắt từ clip

Bên dưới đoạn clip là vô vàn bình luận xúc động của cánh mày râu và các chị em phụ nữ.

"Những ai từng đi đẻ rồi mới hiểu được cảm giác đau đớn, sợ hãi khi vượt cạn. Lúc này chính là lúc người phụ nữ cô đơn, mong manh và yếu đuối nhất. Từng cú đạp đòi ra của đứa trẻ trong bụng khiến mẹ bầu như khuỵu xuống, đau đớn vô cùng. Hy vọng các anh chồng chuẩn bị làm cha hãy luôn bên cạnh động viên, truyền thêm sức mạnh cho vợ để cùng chào đón thiên thần nhỏ chào đời", Hạnh My bình luận.

"Thỉnh thoảng mình thấy câu nói 'phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng' đúng ghê. Lấy được chồng yêu thương, bảo bọc thì sướng cả một đời. Còn không thì đúng là khóc cạn nước mắt vì tủi thân", Mỹ Duyên cho biết.

Clip chồng đưa vợ đi đẻ siêu ngọt ngào, vừa nắm tay vừa hôn bụng khiến hội chị em tuyên bố 'phải lấy người như anh' - Ảnh 3
Anh chồng trò chuyện với baby trong bụng, nói bé con hãy ngoan, ra nhanh đừng để mẹ đau nữa - Ảnh cắt từ clip

"Mình từng sinh con nên hiểu, lúc chuyển dạ chính là lúc đau đớn nhất. Anh chồng này chẳng những yêu vợ mà còn thấu hiểu được nỗi vất vả của vợ. Các anh khi xem xong clip này hãy yêu thương và bù đắp cho vợ nhiều hơn nữa nhé", Thu Hồng viết.

"Lúc vợ tôi sinh con tôi không có cơ hội được ở bên cạnh cô ấy lúc chuyển dạ. Nhưng vẫn may là tới kịp lúc bác sĩ đưa vợ và con từ phòng sinh ra. Nhìn vợ đầm đìa mồ hôi, mặt tái nhợt tự nhiên khóc ngon lành vì xót vợ quá. Chứng kiến cảnh đó xong chẳng muốn sinh thêm con vì thấy vợ đau đớn, vất vả", Minh Đức bày tỏ.

Bên cạnh đó, không ít chị em đã "tag" chồng, bạn trai vào bài đăng để các anh học tập anh chồng quốc dân trong đoạn clip.

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