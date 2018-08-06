Mẹ chồng tuyệt vời nhất năm: Dậy từ 5 giờ rưỡi sáng giặt đồ cho con dâu khiến hội chị em phát sốt

Xã hội 06/08/2018 16:36

Nàng dâu trẻ được mẹ chồng thương yêu hết mực khiến chính bố chồng còn phải thốt lên 'bất bình' khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.

Mối quan hệ "mẹ chồng nàng dâu" luôn là đề tài hấp dẫn thu hút sự quan tâm của chị em phụ nữ. Chỉ cần dạo quanh các diễn đàn dành cho phụ nữ cũng dễ dàng bắt gặp các câu chuyện éo le như mẹ chồng vô tư mua đồ ăn dễ sảy thai cho con dâu, mẹ chồng nấu cơm ở cữ cho con dâu vô cùng kham khổ hay mối quan hệ gia đình rạn nứt chỉ vì mẹ chồng đòi giữ tiền lương của con dâu...

Tuy nhiên, không phải mẹ chồng nào cũng tệ bạc như những câu chuyện được chia sẻ. Ngược lại, nhiều mẹ chồng còn thương yêu, coi con dâu như con gái trong nhà giống như tâm sự của nàng dâu trẻ dưới đây.

Mẹ chồng tuyệt vời nhất năm: Dậy từ 5 giờ rưỡi sáng giặt đồ cho con dâu khiến hội chị em phát sốt - Ảnh 1
Lời tâm sự của nàng dâu trẻ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

Sống cùng mẹ chồng hơn 1 năm, nàng dâu được đối xử như con cháu trong nhà. Thậm chí cô nàng còn được mẹ chồng cưng chiều đến mức không bắt làm việc gì, khiến bố chồng phải thốt lên "chiều chúng nó vừa thôi".

"Mẹ chồng em đó các anh chị ạ. 5h30 sáng. Con em cũng đã được 9 tháng rưỡi rồi. Hôm qua em phải nhì nhèo mãi mẹ em mới cho em đi hái chè. Chiều qua hái được 1 buổi, về mẹ em đã cho cún ăn tắm rửa xong rồi, nấu cơm cũng xong luôn. Sáng nay tính dậy sớm giặt quần áo ,bởi vì mọi hôm 6h em mới dậy có khi còn muộn hơn. Thế mà mẹ em đã giặt sắp xong quần áo rồi. Em nhìn mẹ mà không thốt ra được câu gì luôn. 

Em về đây làm dâu mới 1 năm 1 tháng tính đến giờ. Mẹ con chẳng bao giờ cãi nhau, ngồi nói chuyện thậm chí còn hơn mẹ ruột em. Phải nói mẹ rất chiều em đến nỗi bố chồng còn phải nói "chiều chúng nó vừa thôi". Chắc lúc trước em phải tu mấy kiếp nên kiếp này mới gặp được 1 người mẹ chồng như vậy. Em vẫn luôn miệng nói với mẹ và mọi người rằng con không phải con dâu mẹ. Con thích làm con gái mẹ, mà mẹ cũng không phải mẹ chồng con nên ra ngoài mẹ đừng giới thiệu con là con dâu mẹ", tài khoản Facebook T.V. khiến hội chị em phát sốt ghen tị khi kể về mối quan hệ của mình với mẹ chồng trên mạng xã hội. 

Hầu hết chị em đều phải xuýt xoa ghen tị khi nàng dâu trẻ may mắn gặp được mẹ chồng tâm lí, yêu thương con dâu hết mực. Bên cạnh đó, không ít chị em cho rằng nàng dâu này khéo léo cư xử, yêu thương và biết cách chăm sóc mẹ chồng nên mới được yêu quý như vậy.

Mẹ chồng tuyệt vời nhất năm: Dậy từ 5 giờ rưỡi sáng giặt đồ cho con dâu khiến hội chị em phát sốt - Ảnh 2

Mẹ chồng dậy từ 5 giờ rưỡi sáng để giặt quần áo cho con dâu gây 'bão' mạng - Ảnh: Facebook

"Mẹ chồng tốt thì nhiều nhưng hiếm ai chiều con dâu được đến mức này lắm. Sau này lấy chồng cũng mong được mẹ chồng tâm lý như vậy thôi. Chẳng mong bà cho của cải hay đỡ đần việc nhà, chỉ cần đừng để ý, xét nét và tệ bạc quá là được rồi", Hải Ly bình luận. 

"Mình lấy chồng đã 2 năm rồi và luôn được mẹ chồng đối xử tốt. Hai vợ chồng ở riêng nhưng ông bà vẫn quan tâm và gọi điện liên tục. Khi chồng đi công tác, bố mẹ chồng sợ mình buồn nên lại xuống nhà mình chơi, mua cho đủ thứ. Không cầu mong ông bà cho của cải vật chất, chỉ cần mãi yêu thương, đùm bọc nhau như hiện tại là vui rồi. Mình kể ra không phải để khoe đâu, chỉ là các câu chuyện về mẹ chồng tệ bạc, soi mói con dâu nhiều quá, nên muốn mọi người biết trên đời này mẹ chồng tốt vẫn tồn tại rất nhiều nhé", Minh Thư viết.

Nói đi cũng phải nói lại, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu gặp trục trặc đôi khi không phải lỗi đều nằm ở mẹ chồng. Mối quan hệ nào cũng cần sự hợp tác, cố gắng ở cả hai bên. Nếu nàng dâu biết cách cư xử khéo léo, tinh tế, thương yêu gia đình chồng thật lòng thì có lẽ chẳng mẹ chồng nào nỡ ghét bỏ cả. 

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Nhiều người vẫn nghĩ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là khác máu tanh lòng cho đến khi xem được đoạn clip này.

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