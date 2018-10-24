Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau đoạn clip phỏng vấn ngắn ghi lại cảnh cậu nhóc điển trai vui mừng kể về những việc đã làm trong ngày đầu tiên đi học lớp 1 khiến người xem vô cùng thích thú.

Ngày đầu tiên đi học lớp 1 là một trong những ký ức khó quên nhất của các em bé. Chuyển từ trường học mầm non chủ yếu xoay quanh việc ăn, ngủ, chơi sang môi trường kỷ luật như trường tiểu học, các bé không tránh khỏi việc lạ lẫm và sợ hãi. Bên cạnh những cô, cậu bé khóc lóc ỉ ôi đòi nghỉ học, số khác lại thích thú vì được gặp nhiều bạn bè và hòa nhập rất tốt với môi trường mới.

Clip cậu bé điển trai kể về ngày đầu đi học lớp 1 khiến dân mạng bấn loạn

Chẳng những sở hữu gương mặt điển trai xứng danh hot boy, cậu bé này còn khiến dân mạng bấn loạn vì sự ngoan ngoãn, biểu cảm đáng yêu khi kể về niềm vui được ăn cháo, bún rồi được uống trà sữa lúc ở trường. Thậm chí, cậu nhóc còn hào hứng khoe được làm lớp trưởng vì có ''ưu điểm là tập trung''.

Biểu cảm siêu đáng yêu của cậu nhóc đốn tim cư dân mạng - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip chưa đầy 1 phút đã đã nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng mạng và thu hút hàng nghìn lượt thích, chia sẻ. Hầu hết mọi người đều dành những lời khen ngợi cho sự đáng yêu của cậu bé này.

Không lâu sau, một số cư dân mạng đã tinh ý nhận ra cậu bé trong đoạn clip chính là gương mặt gây bão khi tham gia chương trình "Nhanh như chớp nhí" trên truyền hình.

Cậu bé đáng yêu gây bão mạng khi xuất hiện trong chương trình 'Nhanh như chớp nhí' - Ảnh: Internet

Xuất hiện trong chương trình "Nhanh như chớp nhí", cậu bé khiến cả trường quay phải reo hò, vỗ tay. Ngay cả MC Trấn Thành cũng liên tục dành những lời khen cho cậu bé dễ thương, đáng yêu này.

Theo một số thông tin, cậu nhóc tên Nguyễn Khôi (tên tiếng anh là William Nguyen), có mẹ là người Việt Nam, bố là người nước ngoài. Trang fanpage của Khôi luôn nhận được đông đảo sự quan tâm của mọi người.

Cùng xem thêm một số hình ảnh siêu đáng yêu của cậu bé này nhé!