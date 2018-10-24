Clip cậu bé điển trai như hot boy kể về ngày đầu tiên đi học lớp 1 khiến người xem bấn loạn vì quá đáng yêu

Xã hội 24/10/2018 11:24

Chẳng những sở hữu gương mặt điển trai xứng danh hot boy, cậu bé này còn khiến dân mạng bấn loạn vì sự ngoan ngoãn, biểu cảm đáng yêu khi kể về niềm vui ngày đầu tiên đi học.

Ngày đầu tiên đi học lớp 1 là một trong những ký ức khó quên nhất của các em bé. Chuyển từ trường học mầm non chủ yếu xoay quanh việc ăn, ngủ, chơi sang môi trường kỷ luật như trường tiểu học, các bé không tránh khỏi việc lạ lẫm và sợ hãi. Bên cạnh những cô, cậu bé khóc lóc ỉ ôi đòi nghỉ học, số khác lại thích thú vì được gặp nhiều bạn bè và hòa nhập rất tốt với môi trường mới.

Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau đoạn clip phỏng vấn ngắn ghi lại cảnh cậu nhóc điển trai vui mừng kể về những việc đã làm trong ngày đầu tiên đi học lớp 1 khiến người xem vô cùng thích thú.

Clip cậu bé điển trai kể về ngày đầu đi học lớp 1 khiến dân mạng bấn loạn

Chẳng những sở hữu gương mặt điển trai xứng danh hot boy, cậu bé này còn khiến dân mạng bấn loạn vì sự ngoan ngoãn, biểu cảm đáng yêu khi kể về niềm vui được ăn cháo, bún rồi được uống trà sữa lúc ở trường. Thậm chí, cậu nhóc còn hào hứng khoe được làm lớp trưởng vì có ''ưu điểm là tập trung''.

Clip cậu bé điển trai như hot boy kể về ngày đầu tiên đi học lớp 1 khiến người xem bấn loạn vì quá đáng yêu - Ảnh 1
Biểu cảm siêu đáng yêu của cậu nhóc đốn tim cư dân mạng - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip chưa đầy 1 phút đã đã nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng mạng và thu hút hàng nghìn lượt thích, chia sẻ. Hầu hết mọi người đều dành những lời khen ngợi cho sự đáng yêu của cậu bé này.

Không lâu sau, một số cư dân mạng đã tinh ý nhận ra cậu bé trong đoạn clip chính là gương mặt gây bão khi tham gia chương trình "Nhanh như chớp nhí" trên truyền hình.

Clip cậu bé điển trai như hot boy kể về ngày đầu tiên đi học lớp 1 khiến người xem bấn loạn vì quá đáng yêu - Ảnh 2

Cậu bé đáng yêu gây bão mạng khi xuất hiện trong chương trình 'Nhanh như chớp nhí' - Ảnh: Internet

Xuất hiện trong chương trình "Nhanh như chớp nhí", cậu bé khiến cả trường quay phải reo hò, vỗ tay. Ngay cả MC Trấn Thành cũng liên tục dành những lời khen cho cậu bé dễ thương, đáng yêu này.

Theo một số thông tin, cậu nhóc tên Nguyễn Khôi (tên tiếng anh là William Nguyen), có mẹ là người Việt Nam, bố là người nước ngoài. Trang fanpage của Khôi luôn nhận được đông đảo sự quan tâm của mọi người.

Cùng xem thêm một số hình ảnh siêu đáng yêu của cậu bé này nhé!

Clip cậu bé điển trai như hot boy kể về ngày đầu tiên đi học lớp 1 khiến người xem bấn loạn vì quá đáng yêu - Ảnh 3Clip cậu bé điển trai như hot boy kể về ngày đầu tiên đi học lớp 1 khiến người xem bấn loạn vì quá đáng yêu - Ảnh 4Clip cậu bé điển trai như hot boy kể về ngày đầu tiên đi học lớp 1 khiến người xem bấn loạn vì quá đáng yêu - Ảnh 5

Clip cậu bé điển trai như hot boy kể về ngày đầu tiên đi học lớp 1 khiến người xem bấn loạn vì quá đáng yêu - Ảnh 6
Ảnh: FBNV
Bức ảnh 'bác sĩ ơi, vợ em đẻ chưa' với bó hoa hồng trên tay anh chồng trẻ khiến nhiều người cảm động

Bức ảnh 'bác sĩ ơi, vợ em đẻ chưa' với bó hoa hồng trên tay anh chồng trẻ khiến nhiều người cảm động

Đứng chờ vợ ngoài phòng mổ, người chồng thể hiện rõ tâm trạng lo lắng, thấp thỏm chờ đón vợ con khiến nhiều người xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   clip đáng yêu clip hài của bé clip hài hước clip vui nhộn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 13 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 18 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 43 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày