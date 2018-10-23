Bức ảnh 'bác sĩ ơi, vợ em đẻ chưa' với bó hoa hồng trên tay anh chồng trẻ khiến nhiều người cảm động

Đứng chờ vợ ngoài phòng mổ, người chồng thể hiện rõ tâm trạng lo lắng, thấp thỏm chờ đón vợ con khiến nhiều người xúc động.

Khoảnh khắc đón con chào đời luôn khó quên nhất trong đời, đặc biệt là với những người lần đầu làm cha mẹ. Chàng thanh niên trong bức ảnh dưới đây cũng nằm trong số đó.

Đứng bên ngoài cửa phòng mổ, ông bố trẻ thấp thỏm ngó vào bên trong chờ tin từ bác sĩ. Đôi mắt vừa lo lắng vừa khấp khởi chờ đón vợ con khiến nhiều người xúc động. Khác với nhiều người, chàng trai còn chu đáo chuẩn bị thêm cả một bó hoa hồng rực rỡ khiến hội chị em xuýt xoa ghen tị.

Chàng trai cầm bó hoa rực rỡ đứng chờ vợ trước cửa khoa sản khiến người xem trầm trồ - Ảnh: Facebook

Theo chủ nhân của bức ảnh, khoảnh khắc đặc biệt này được chụp tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, hình ảnh thu hút sự quan tâm cùng hàng ngàn bình luận từ cư dân mạng.

"Đáng yêu quá! Không phải ai cũng được tình cảm với vợ thế này đâu. Nhiều ông trong lúc chờ vợ đẻ chỉ lo chơi game, ngủ hoặc 'chém gió ầm ầm ngoài hành lang", tài khoản G.T. bình luận.

"Xem hình này lại nhớ hôm mình đi đẻ. Lúc y tá đẩy giường ra ngoài, lão chồng chỉ nghía qua xem mặt con chút xíu rồi chạy vào ôm hôn vợ thắm thiết. Lúc đấy vừa ngại vừa đau nhưng cũng hạnh phúc không thể tả. Các chị em đừng than trên đời này không còn người đàn ông tốt nữa nhá", tài khoản H.A. cho biết. Phía dưới bình luận này là hàng chục phản hồi ghen tị với cô vợ tốt số.

"Sau này thì cố gắng làm việc chăm chỉ, lo tiền bỉm sữa nhé!", một dân mạng khác nhắn nhủ.

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