Bức ảnh 'bác sĩ ơi, vợ em đẻ chưa' với bó hoa hồng trên tay anh chồng trẻ khiến nhiều người cảm động

Xã hội 23/10/2018 17:56

Đứng chờ vợ ngoài phòng mổ, người chồng thể hiện rõ tâm trạng lo lắng, thấp thỏm chờ đón vợ con khiến nhiều người xúc động.

Khoảnh khắc đón con chào đời luôn khó quên nhất trong đời, đặc biệt là với những người lần đầu làm cha mẹ. Chàng thanh niên trong bức ảnh dưới đây cũng nằm trong số đó.

Đứng bên ngoài cửa phòng mổ, ông bố trẻ thấp thỏm ngó vào bên trong chờ tin từ bác sĩ. Đôi mắt vừa lo lắng vừa khấp khởi chờ đón vợ con khiến nhiều người xúc động. Khác với nhiều người, chàng trai còn chu đáo chuẩn bị thêm cả một bó hoa hồng rực rỡ khiến hội chị em xuýt xoa ghen tị.

Bức ảnh 'bác sĩ ơi, vợ em đẻ chưa' với bó hoa hồng trên tay anh chồng trẻ khiến nhiều người cảm động - Ảnh 1
Chàng trai cầm bó hoa rực rỡ đứng chờ vợ trước cửa khoa sản khiến người xem trầm trồ - Ảnh: Facebook

Theo chủ nhân của bức ảnh, khoảnh khắc đặc biệt này được chụp tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, hình ảnh thu hút sự quan tâm cùng hàng ngàn bình luận từ cư dân mạng.

"Đáng yêu quá! Không phải ai cũng được tình cảm với vợ thế này đâu. Nhiều ông trong lúc chờ vợ đẻ chỉ lo chơi game, ngủ hoặc 'chém gió ầm ầm ngoài hành lang", tài khoản G.T. bình luận.

"Xem hình này lại nhớ hôm mình đi đẻ. Lúc y tá đẩy giường ra ngoài, lão chồng chỉ nghía qua xem mặt con chút xíu rồi chạy vào ôm hôn vợ thắm thiết. Lúc đấy vừa ngại vừa đau nhưng cũng hạnh phúc không thể tả. Các chị em đừng than trên đời này không còn người đàn ông tốt nữa nhá", tài khoản H.A. cho biết. Phía dưới bình luận này là hàng chục phản hồi ghen tị với cô vợ tốt số.

"Sau này thì cố gắng làm việc chăm chỉ, lo tiền bỉm sữa nhé!", một dân mạng khác nhắn nhủ.

Ngày 20/10, cô dâu 62 tuổi khoe kim cương chồng tặng được đặt vào nơi "khó thấy"

Ngày 20/10, cô dâu 62 tuổi khoe kim cương chồng tặng được đặt vào nơi "khó thấy"

Cũng như nhiều người phụ nữ khác, cô dâu 62 tuổi cũng được người chồng tặng quà nhân ngày 20/10.

Xem thêm
Từ khóa:   hình ảnh cảm động câu chuyện cảm động chồng yêu vợ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 12 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 18 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 43 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày