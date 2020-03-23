Chồng có 'phòng nhì' và con riêng, vợ thuê người đánh gãy tay chồng

Xã hội 23/03/2020 20:00

Tức giận vì chồng có con riêng, vợ thuê côn đồ đánh chồng gãy tay. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Hôm nay (23/3), Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Bùi Thị Vân (61 tuổi) và Nguyễn Cảnh Trinh (38 tuổi, cùng trú thôn 2, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, bà Vân và ông B. kết hôn đã nhiều năm nhưng không có con. Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng bà Vân thường xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Cách đây không lâu, bà Vân phát hiện chồng mình qua lại với người phụ nữ khác. Ông B. còn có 2 con riêng với người phụ nữ này. Bà Vân nổi cơn ghen, lập kế hoạch thuê côn đồ đánh chồng.

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Đối tượng Bùi Thị Vân - Ảnh: Báo Nghệ An

Chiều 4/3 vừa qua, ông B. đi vào nhà người tình ở thôn 2, xã Thạch Sơn, (huyện Anh Sơn) thì bất ngờ bị một kẻ bịt mặt đánh phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện này. Hậu quả, ông B. bị gãy tay và bầm tím cả mặt,

Nhận tin báo, Công an huyện Anh Sơn vào cuộc điều tra và xác định thủ phạm gây ra vụ đánh người gây thương tích là Nguyễn Cảnh Trinh.

Tại cơ quan công an, Trinh khai được bà Vân thuê đánh ông B. với giá một triệu đồng. Cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập bà Vân lên làm việc. Hiện nữ nghi phạm đã thừa nhận hành vi đánh chồng gây thương tích.

Công an huyện Anh Sơn đang hoàn tất hồ sơ xử lý các nghi phạm theo quy định của pháp luật.

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Sau khi phát hiện vợ ngoại tình, người chồng đã tung toàn bộ tin nhắn của vợ và nhân tình lên mạng xã hội. Vụ việc gây xôn xao khắp các diễn đàn trên Facebook.

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