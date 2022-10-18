Cho người dân vào tránh đêm mưa lũ, siêu thị mất 130 chiếc điện thoại với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng

Vì nước dâng cao, chị T. cho 9 người dân (không rõ lai lịch, đặc điểm) vào siêu thị tránh trú cho an toàn.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 18/10, theo Công an Đà Nẵng, Công an quận Liên Chiểu đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự điều tra vụ mất các bao chứa 130 điện thoại (trị giá 1,2 tỉ đồng) trong đêm mưa ngập 14/10 tại một siêu thị.

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/10, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tiếp nhận đơn trình báo của chị Ng.T.T. (28 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về việc mất tài sản tại siêu thị Điện máy xanh (đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

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Theo thông tin từ VTC news, theo trình báo, tối 14/10, do mưa to, chị T. cùng 6 nhân viên và bảo vệ của siêu thị dọn dẹp cửa hàng, gom hết điện thoại di động, đồ điện tử nhỏ gọn vào các bao ni lông để lên trên cao, tránh bị ngập, hư hỏng.

Lúc này, vì nước dâng cao, chị T. cho 9 người dân (không rõ lai lịch, đặc điểm) vào siêu thị tránh trú cho an toàn. 23h30 cùng ngày, chị T. khóa cửa kính cường lực (không khóa cửa cuốn bên ngoài) rồi cùng 6 nhân viên và 5 người dân di chuyển lên tầng 2 nghỉ, chỉ còn 4 người dân ở lại tầng 1.

Đến 1h30 ngày 15/10, chị T. xuống tầng 1 kiểm tra thì phát hiện cửa kính cường lực bị vỡ, 4 người dân cũng không thấy đâu. Kiểm tra hàng hóa, chị T. tá hỏa vì các bao ni lông đựng tổng cộng 130 điện thoại di động các loại với tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng cũng mất.

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