Anh Võ Trường, chủ nhân của câu chuyện trên sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Anh có một căn nhà 3 tầng cho thuê, đối tượng thuê nhà chủ yếu là các bạn du học sinh người Việt. Anh Trường kể lại:

Từ trước đến nay, hầu hết mọi người đều quan niệm các bạn nữ thường sạch sẽ, gọn gàng hơn các bạn nam. Tuy nhiên, những câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội gần đây lại phản ánh một điều hoàn toàn khác. Từ chuyện ký túc xá nữ bẩn kinh hoàng, đến căn phòng bừa bộn phát sợ của cô chị gái được cậu em chụp lại và mới đây nhất là chủ nhà trọ gần như "ngất xỉu" trước căn phòng của hai bạn nữ không khác gì... chuồng lợn, dù chỉ mới ở có 20 ngày.

Hôm đến, mình thấy hai bạn ý cũng gọn gàng và xinh gái nữa. Hai bạn bảo sẽ thuê lâu dài nên mình quyết định thu mỗi bạn 3 triệu rưỡi mỗi tháng, ngoài ra còn hỗ trợ thêm điện nước. Hai bạn ấy gửi trước mình một khoản tiền nhà. Sau khi nhận tiền, mình cũng dặn dò phải bảo quan đồ đạc cho chủ và giữ vệ sinh chung, mỗi tháng mình sẽ đi kiểm tra 1 lần.

"Nhà mình cho thuê 3 tầng gồm 8 phòng ở. Mỗi tầng đều có nhà bếp, phòng vệ sinh riêng và có lắp điều hoà. Tầng 1 mình cho 4 bạn nam thuê, tầng 3 thì 2 bạn nữ thuê, tất cả đều đã đi làm. Còn tầng 2 vừa rồi có mấy bạn du học sinh thuê, năm nay hết khóa học các bạn về Việt Nam nên bỏ trống. Cuối tháng trước có hai bạn nữ là du học sinh được nhóm anh chị khóa trên giới thiệu đến thuê.

Khi 2 bạn nữ vào ở được 3 ngày, Trường có việc phải về Việt Nam. 20 ngày sau quay lại, Trường nghe những bạn thuê nhà ở tầng 1 và tầng 3 phản ánh rằng 2 bạn nữ mới đến ăn ở bừa bộn, rác có khi bị ném từ tầng 2 xuống…

Nghe mọi người phản ánh, mình có lấy chìa khóa mở cửa phòng kiểm tra. Ôi trời thật không thể tin được, mình tưởng mình đi vào bãi rác không hơn không kém. Phòng khách đầy vỏ chai nước ngọt lẫn vỏ dưa hấu, vỏ hướng dương \và đủ loại rác bốc mùi chua lè. Xuống phòng bếp ngửi thấy mùi chua, xem qua cái nồi cơm mốc meo bốc mùi mà suýt ngất xỉu.

Giàn đựng bát đĩa vương vãi thìa đũa bát tứ tung. Rác vứt khắp nơi, nhiều bát ăn xong còn chưa rửa mốc meo hết cả. Nhìn qua cứ như bãi chiến trường vừa bị dội bom. Vào nhà vệ sinh thì quần áo tắm xong vứt bừa bãi, băng vệ sinh không bỏ vào sọt mà vứt hẳn ra nền. Bồn cầu vàng úa vì không lau chùi, dọn dẹp. Trước giờ cho thuê nhà chưa gặp phải người thuê nào là nữ mà bẩn thỉu và bừa bộn như thế".

Khi 2 bạn nữ có mặt ở phòng, anh Trường vô cùng tức giận nên đã nói thẳng: "Con gái con đứa gì mà ăn ở lười quá, xem cái nhà có khác gì chuồng lợn không?". Không thể ngờ, cậu trả lời anh nhận được khiến ai nấy đều "sôi máu": "Nhà tôi thuê rồi tiền trả rồi tụi tôi muốn ở muốn làm gì thì làm", nói rồi liền dửng dưng bước vào trong.

Không thể chịu đựng nổi, người chủ nhà "xấu số" quyết định trả lại tiền thuê và bắt 2 bạn nữ dọn đi. Ngoài ra, anh Trường còn bắt buộc hai bạn phải dọn dẹp sạch sẽ, tuy ban đầu hai cô gái còn ngoan cố không chịu làm, đến khi anh Trường dùng biện pháp mạnh giữ lại đồ đạc, hai cô gái mới chịu dọn dẹp.

Rút kinh nghiệm, anh Trường phải hỏi kỹ thói quen sinh hoạt và đề ra những quy tắc về việc sinh hoạt chung thật rõ ràng với những người thuê sau.

Sự việc trên một lần nữa khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Hầu như tất cả mọi người đều không dám tin căn phòng ngang ngửa... chuồng lợn này lại là của con gái. Bạn Nguyễn Sơn bày tỏ: "Mình là con trai, vốn không gọn gàng gì mà còn thấy căn phòng này quá kinh khủng, mấy cô gái này ai mà rước phải quả thật... vô phúc".

Bạn Như Nguyễn bức xúc: "Bạn cùng phòng trọ của mình cũng từng ở bẩn như thế này, con gái gì mà bề bộn không thể chịu nổi. Ở chung với người như thế này thì dù 1 ngày mình cũng muốn... dọn ra ngoài".