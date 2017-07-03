Ra mắt nhà bạn trai, cô gái suýt ngất vì cảnh ở bẩn

Thời gian gần đây, ra mắt nhà bạn trai trở thành chủ đề hài hước, vui nhộn nhưng không kém phần căng thẳng, được chị em mang ra bàn tán xôn xao khắp các diễn đàn trên facebook. Từ chuyện nhà bạn trai quá nghèo, cô gái bị chê vì không biết gọt dứa cho đến bị ác cảm vì không thích ăn hành...

Cô gái trên cho biết mới về nhà bạn trai ra mắt, tá hỏa đến mức "buồn nôn" vì gia đình bạn trai ở quá bẩn, toilet dường như chưa bao giờ dọn và không bao giờ dùng nước rửa bát.

Nguyên văn lời chia sẻ như sau:

"Chủ nhật rồi em có chuẩn bị về ra mắt nhà anh ấy, nhà anh ấy thì khá nghèo, trông đơn sơ lắm, nhưng cũng không phải vấn đề to tát, vừa vào nhà đập vào mắt em là thấy con chó đen xì xì bẩn lắm đang chễm chệ trên giường nhà anh, nói thật là hôi lắm, nhà có bộ bàn ghế nhưng có mỗi cái bàn với 1 cái ghế dài, bố mẹ anh đã ngồi rồi, em không biết ngồi đâu, ngồi trên giường thì sợ chó nên cứ đứng, anh người yêu lại phải đi kiếm cái ghế nhựa cho em ngồi đỡ.

Hỏi han nói chuyện với hai bác một lúc thì bác gái đi nấu cơm nên em cũng vào phụ bác, lúc này thì em hơi sốc, bác ấy nấu canh khoai tây với xương nhưng mà bác ấy lại lấy cái thìa múc canh cho vào nồi rồi húp cái xoẹt, xong lấy 1 miếng khoai trong nồi cắn một cái, thấy chưa chín bác ấy lại thả miếng khoai lại vào nồi như k có chuyện gì, cứ thế chốc chốc lại mở nồi khoai húp một cái, mà bác ấy không húp hết lại cứ đổ phần thừa lại vào nồi khoai, em cũng không biết là có phải em kĩ tính hay thái quá không nhưng thú thật em không nuốt được nồi khoai ấy".

Chưa hết, đến lúc dọn cơm thì có vợ chồng nhà cô chú anh ấy sang chơi, nên thiếu bát đũa (thực ra là mẹ anh ấy bảo hôm trước ở nhà bác có cỗ cưới nên là mang cho mượn hết bát đũa nên mới thiếu chứ bình thường nhà cũng nhiều bát đũa). Thế là mẹ anh ấy vớt đũa ở trong cái chậu rửa bát ra rồi mặc nhiên cầm ra ăn (hic, bác ý bảo sáng ăn mì chưa kịp rửa), em thấy thế khiếp quá bảo bác ấy "đưa cháu rửa vài cái là xong cháu rửa nhanh lắm ạ" thì mẹ anh ấy bảo không việc gì mới ăn từ sáng xong mà rồi cứ thế để vào mâm mang ra.

Đến lúc chia bát đũa thật em không biết chia kiểu gì luôn, vì chả nhẽ đưa cho bác ấy cái bát mới ăn ban sáng? còn mình ăn bát bẩn ấy? thật em ngại cứ ngồi thừ ra nên bác ấy tự lấy cái bát bẩn đấy, em nhìn cảm thấy cứ sợ sợ. Cả bữa nuốt không trôi, không phải em tiểu thư hay gì cả nhưng mà cảm giác lúc ý không thể nuốt đc ạ.

Đến lúc rửa bát thì em hỏi bác ấy chai nước rửa bát để ở đâu thì bác ấy bảo không có, bảo em cứ thế lấy giẻ rửa bát rửa thôi, em hơi sốc nên hỏi anh người yêu thì anh ấy bảo từ bé nhà có dùng nước rửa bát đâu, chả sao cả. Thật mỡ màng như vậy không có nước rửa bát thì không hiểu rửa mấy nước mới sạch được ạ? Có nhà ai không dùng nước rửa bát không ạ?

Rồi cái nhà vệ sinh cũng kinh hoàng không kém, mùi bốc lên nồng nặc như không bao giờ cọ vậy, thùng rác thì đủ thứ kinh hoàng nhìn thôi cũng chịu không đi vệ sinh được nữa.

Em biết là bố mẹ anh ấy hiền lành chân chất, em cũng quý 2 bác ấy lắm, nhưng thật nghĩ đến cảnh mai sau về làm dâu không biết như thế nào nữa, em nên làm gì bây giờ ạ, không thể vì chuyện vớ vẩn này mà chia tay người yêu được."

Phía dưới câu chuyện là hàng trăm bình luận của cư dân mạng. Nhiều người đồng tình với cô gái, khuyên cô... bỏ quách người yêu vì nếu nhà bẩn như thế, về làm dâu chỉ có nước "ói đến chết". Cũng có người cho rằng ở nông thôn, bẩn như thế là... chuyện bình thường. Thậm chí, có người còn hài hước nói đùa, trông thế thôi chứ đằng sau nhà chàng trai là cả một thế lực lớn như... Tập đoàn Phan Thị.

Nhưng cũng có nhiều chị em ra vẻ hiểu chuyện, cho rằng tại nghèo nên nhà bạn trai mới thế thôi. Cô nàng nói thế đã là quá xúc phạm người yêu mình. Tình cảm bao nhiêu năm quen nhau còn không bằng chai rửa bát, đôi đũa dơ, con chó bẩn; cẩn thận kẻo bạn trai đọc thấy thì nói lời chia tay còn trước cả cô nàng.

Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến đã phản pháo lại điều trên, cho rằng nghèo nên ở bẩn chỉ là sự ngụy biện. Dù nghèo nhưng vẫn có thể dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, vật nuôi nếu không chăm được thì không cho leo lên giường, bát đũa bẩn phải rửa…. ít nhất không có nước rửa bát thì cũng phải rửa bát bằng nước nóng cho sạch dầu mỡ. Nói chung, nghèo và bẩn thực sự không liên quan.