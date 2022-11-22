Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường cứu nạn.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 22/11, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đang làm rõ hai vụ nhảy cầu liên tiếp xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 21/11, nam thanh niên chạy xe máy trên đường Đinh Bộ Lĩnh, hướng về TP. Thủ Đức. Khi đến đoạn giữa cầu Bình Triệu 1 (phường 26, quận Bình Thạnh), người này bất ngờ dừng xe rồi leo qua lan can, gieo mình xuống sông Sài Gòn.

Lúc này, trên cầu có nhiều người qua lại nhưng nỗ lực cứu nam thanh niên bất thành. Người dân kiểm tra thì phát hiện người này để lại một xe máy, ba lô và một đôi giày trên cầu.

Người nhà nạn nhân sau khi nghe tin đã đến hiện trường.



Người nhà nạn nhân bật khóc tại hiện trường - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều cùng ngày, một phụ nữ 61 tuổi cũng nhảy cầu Sài Gòn mất tích. Người này để lại xe máy, túi đồ cá nhân rồi leo qua lan can cầu. Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường cứu nạn.

Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết, sau nhiều giờ tìm kiếm vẫn không thấy tung tích nạn nhân. Đến 14 giờ 50, công tác tìm kiếm kết thúc, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Xót xa: Người mẹ trẻ ôm con nhỏ nhảy cầu Vĩnh Tuy tự tử, xuyên đêm tìm kiếm vẫn chưa thấy tung tích "Đến 8h sáng 10/11, lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được 2 mẹ con do nước sông Hồng chảy siết" - đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH TP. Hà Nội cho hay.

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