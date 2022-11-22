Chỉ trong vài giờ, liên tiếp 2 người gieo mình xuống sông Sài Gòn, chưa tìm thấy tung tích nạn nhân

Xã hội 22/11/2022 08:18

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường cứu nạn.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 22/11, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đang làm rõ hai vụ nhảy cầu liên tiếp xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 21/11, nam thanh niên chạy xe máy trên đường Đinh Bộ Lĩnh, hướng về TP. Thủ Đức. Khi đến đoạn giữa cầu Bình Triệu 1 (phường 26, quận Bình Thạnh), người này bất ngờ dừng xe rồi leo qua lan can, gieo mình xuống sông Sài Gòn.

Lúc này, trên cầu có nhiều người qua lại nhưng nỗ lực cứu nam thanh niên bất thành. Người dân kiểm tra thì phát hiện người này để lại một xe máy, ba lô và một đôi giày trên cầu.

Người nhà nạn nhân sau khi nghe tin đã đến hiện trường.

Chỉ trong vài giờ, liên tiếp 2 người gieo mình xuống sông Sài Gòn, chưa tìm thấy tung tích nạn nhân - Ảnh 1
Người nhà nạn nhân bật khóc tại hiện trường - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều cùng ngày, một phụ nữ 61 tuổi cũng nhảy cầu Sài Gòn mất tích. Người này để lại xe máy, túi đồ cá nhân rồi leo qua lan can cầu. Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường cứu nạn.

Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết, sau nhiều giờ tìm kiếm vẫn không thấy tung tích nạn nhân. Đến 14 giờ 50, công tác tìm kiếm kết thúc, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Xót xa: Người mẹ trẻ ôm con nhỏ nhảy cầu Vĩnh Tuy tự tử, xuyên đêm tìm kiếm vẫn chưa thấy tung tích

Xót xa: Người mẹ trẻ ôm con nhỏ nhảy cầu Vĩnh Tuy tự tử, xuyên đêm tìm kiếm vẫn chưa thấy tung tích

"Đến 8h sáng 10/11, lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được 2 mẹ con do nước sông Hồng chảy siết" - đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH TP. Hà Nội cho hay.

Xem thêm
Từ khóa:   nhảy cầu tự tử 2 vụ nhảy cầu liên tiếp nhảy cầu sông Sài Gòn tin mới tin nóng tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 32 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 41 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 19 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?