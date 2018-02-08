Chị gái thích ‘tâm sự’ với người yêu của em, có bầu với một anh nay lại 'thả thính' thêm anh khác

Xưa nay, chuyện các cô gái tranh giành người yêu của nhau không còn là chuyện lạ, nhưng việc liên tục giật người yêu của em gái như người chị dưới đây là rất hiếm.

Câu chuyện được một cô gái chia sẻ trên mạng xã hội mới đây đang gây xôn xao dư luận. Theo lời kể, cách đây 3 tháng cô đã quyết định bỏ người yêu vì anh ta ngoại tình và có con với chị gái của mình.

Những tưởng mọi việc sẽ trôi qua êm đẹp, vậy mà mới đây cô lại phát hiện chị gái tiếp tục “tâm sự” với người yêu mới của mình. Vì không thể kể với gia đình, cô đành chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội mong nhận được lời khuyên từ cộng đồng.

Câu chuyện được một cô gái chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Được biết cô gái trong câu chuyện trớ trêu trên có tên là N.A.L. Trước đó, vì không muốn phiền lòng gia đình và tránh mặt hai người kia, A.L. đã dọn ra ở riêng. Thế nhưng sau đó người chị lại tiếp tục “thả thính” người yêu mới của A.L.

Cách đây khoảng 5 tháng, A.L. đã chia sẻ câu chuyện bị chị gái cướp chồng sắp cưới trên Facebook - Ảnh: Internet

Câu chuyện của A.L. đã gây ra tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng. Một số người không tiếc lời mắng chửi, “ném đá” người chị. Đồng thời họ cũng khuyên A.L. nên một lần thẳng thắn giải quyết với người chị để cô ta cắt đứt với người yêu mới của cô vì sợ “ngựa quen đường cũ”.

“Em khuyên chị nên gặp bốn mặt một lời để giải quyết tận gốc. Chứ chị cứ để yên như vậy, chị ta lại giật người yêu của chị thêm lần nữa thì khổ”, S.N khuyên.

Số khác lại khuyên cộng đồng nên bình tĩnh đừng vội tin vì câu chuyện có vẻ quá “hư cấu”.

“Sao giống bịa ra câu like quá vậy? Mình không tin trên đời này lại có câu chuyện cẩu huyết đến vậy”.

“Mọi người khoan hãy tin vội, mạng xã hội mà ai muốn nói gì mà không được. Mình gặp chuyện câu like như vầy nhiều rồi. Đọc giải trí thì được chứ đừng tin quá, khi nào mình thấy tận mắt thì hãy tin”.

Dù thực hư câu chuyện chưa được xác định nhưng cư dân mạng vẫn đang nhiệt tình chia sẻ và bình luận.

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