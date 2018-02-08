Chở bạn mù đi hát rong suốt 20 năm, cách người đàn ông chia tiền khiến dân mạng cảm động

Chính vì thế, câu chuyện về tình người ấm áp này đã khiến bao người xúc động. Được biết, hơn hai mươi năm qua, người đàn ông này chở người bạn mù đi khắp nơi kiếm sống dù ban ngày ông vẫn phải làm việc và chăm lo cho gia đình của mình. Chỉ vài giờ sau khi được đăng tải, bài viết đã được cư dân mạng chia sẻ rần rần.

Trong xã hội hiện nay, lòng tin giữa người với người dường như là một thứ gì đó rất xa xỉ. Đôi khi, ngay cả những người thân trong gia đình còn lọc lừa, mắng chửi nhau chỉ vì tiền.

“Gần 12 giờ đêm, có hai người đàn ông ngồi cạnh nhau đếm tiền, một người ôm cây đàn, hốc mắt lõm xuống, một người tóc muối tiêu, mở tiền trong cái túi nhỏ bỏ vào nón và đếm.

Tiền 2.000, tiền 5.000, 10.000, 20.000 và thoảng có vài tờ 50.000 hay 100.000. Tôi đi bộ ngang nên cứ nghe và thấy được vài điều vài câu.

‘Hôm nay người ta đi nhậu nhiều ông ha’.

‘Ừ, gần Tết nên Tất niên vui vẻ’.

‘Vui nên có mấy khách cũng cho sộp lắm’.

‘Ừ, tôi cũng mong có kha khá mua mấy món Tết cho mấy đứa nhỏ’.

Tò mò nên tôi ghé hỏi:

‘Hai chú là anh em ạ?’.

‘Không, hai chú là bạn, ông bạn chú tật nguyền từ nhỏ’.

‘Rồi chú chở chú này đi hát bao lâu rồi?’.

‘Chú làm việc ban ngày, ban đêm chở bạn mình đi hát, ai thương thì cho ít cho nhiều, ổng không chịu ngồi đường chờ bố thí, cũng không chịu để người nhà nuôi’.

‘Hai chú chở nhau đi như vầy bao lâu rồi?’.

Lúc này chú mù mới nói:

‘Cũng hai mươi mấy năm rồi con, ổng là đôi mắt, đôi chân đưa chú đến nơi chú có thể hát cho người nghe. Ngày xưa ổng chở chú bằng xe đạp, sau này ổng mua được xe máy thì chở chú bằng xe máy’.

‘Mỗi ngày hai chú làm xong rồi chia nhau thế nào?’. Tôi cũng hơi tò mò.

‘Được nhiêu chia đôi, chú chịu tiền xăng”, chú sáng mắt trả lời.

‘Chúc hai chú nhiều sức khoẻ nhé, Tết thật ấm áp bên gia đình’.

‘Cám ơn cháu, cháu cũng vậy nhé’.

Tôi lại đi, một vòng, hai vòng sau, theo thói quen lại nhìn 2 chú. Chợt thấy điều lạ lạ.

Chú sáng mắt dúi vào tay bạn mình một xấp tiền, đa số là tiền 100.000, 50.000 và 20.000. Còn trên tay chú là tiền 10.000 và một số 5.000, 2.000.

‘Đây phần của ông đây, tôi đã chia đôi rồi đó’.

‘Cám ơn ông, bao nhiêu năm ông đều giúp tôi đi và chia đều cho tôi”.

Trong những ngày cuối năm hối hả, câu chuyện này khiến nhiều người lắng lòng suy ngẫm về tình người giữa xã hội xô bồ. Hầu hết cư dân mạng đều ngưỡng mộ tình bạn đẹp giữa hai người vì trong cuộc đời có mấy ai có thể hy sinh cho bạn nhiều đến thế.

“Có lẽ với những con người bất hạnh bên lề xã hội thế này, đồng tiền hay bao nhiêu tiền không còn quan trọng nữa, thứ có giá trị với họ là niềm vui sống nhỏ nhoi không thể dễ dàng kiếm được như những người bình thường. Chúc 2 bác mọi điều bình an”, S.A bình luận.

“Trên đời này làm sao có thể tìm được một người bạn tốt như vậy. Tình bạn này thật sự rất đẹp, hy vọng hai cụ sẽ sống lâu và tin tưởng nhau như bây giờ”, Đ.T xúc động.