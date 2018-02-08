Chở bạn mù đi hát rong suốt 20 năm, cách người đàn ông chia tiền khiến dân mạng cảm động

Xã hội 08/02/2018 15:44

Câu chuyện về ông cụ chở bạn tật nguyền đi hát rong kiếm tiền trong những ngày cận Tết được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây đã lấy đi không ít nước mắt của độc giả.

Trong xã hội hiện nay, lòng tin giữa người với người dường như là một thứ gì đó rất xa xỉ. Đôi khi, ngay cả những người thân trong gia đình còn lọc lừa, mắng chửi nhau chỉ vì tiền. 

Chính vì thế, câu chuyện về tình người ấm áp này đã khiến bao người xúc động. Được biết, hơn hai mươi năm qua, người đàn ông này chở người bạn mù đi khắp nơi kiếm sống dù ban ngày ông vẫn phải làm việc và chăm lo cho gia đình của mình. Chỉ vài giờ sau khi được đăng tải, bài viết đã được cư dân mạng chia sẻ rần rần.

Chở bạn mù đi hát rong suốt 20 năm, cách người đàn ông chia tiền khiến dân mạng cảm động - Ảnh 1
Người đàn ông chở bạn mù đi hát rong suốt hàng chục năm liền - Ảnh chụp màn hình

Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội:

“Gần 12 giờ đêm, có hai người đàn ông ngồi cạnh nhau đếm tiền, một người ôm cây đàn, hốc mắt lõm xuống, một người tóc muối tiêu, mở tiền trong cái túi nhỏ bỏ vào nón và đếm.

Tiền 2.000, tiền 5.000, 10.000, 20.000 và thoảng có vài tờ 50.000 hay 100.000. Tôi đi bộ ngang nên cứ nghe và thấy được vài điều vài câu.

‘Hôm nay người ta đi nhậu nhiều ông ha’.

‘Ừ, gần Tết nên Tất niên vui vẻ’.

‘Vui nên có mấy khách cũng cho sộp lắm’.

‘Ừ, tôi cũng mong có kha khá mua mấy món Tết cho mấy đứa nhỏ’.

Tò mò nên tôi ghé hỏi:

‘Hai chú là anh em ạ?’.

‘Không, hai chú là bạn, ông bạn chú tật nguyền từ nhỏ’.

‘Rồi chú chở chú này đi hát bao lâu rồi?’.

‘Chú làm việc ban ngày, ban đêm chở bạn mình đi hát, ai thương thì cho ít cho nhiều, ổng không chịu ngồi đường chờ bố thí, cũng không chịu để người nhà nuôi’.

‘Hai chú chở nhau đi như vầy bao lâu rồi?’.

Lúc này chú mù mới nói:

‘Cũng hai mươi mấy năm rồi con, ổng là đôi mắt, đôi chân đưa chú đến nơi chú có thể hát cho người nghe. Ngày xưa ổng chở chú bằng xe đạp, sau này ổng mua được xe máy thì chở chú bằng xe máy’.

‘Mỗi ngày hai chú làm xong rồi chia nhau thế nào?’. Tôi cũng hơi tò mò.

‘Được nhiêu chia đôi, chú chịu tiền xăng”, chú sáng mắt trả lời.

‘Chúc hai chú nhiều sức khoẻ nhé, Tết thật ấm áp bên gia đình’.

‘Cám ơn cháu, cháu cũng vậy nhé’.

Tôi lại đi, một vòng, hai vòng sau, theo thói quen lại nhìn 2 chú. Chợt thấy điều lạ lạ.

Chú sáng mắt dúi vào tay bạn mình một xấp tiền, đa số là tiền 100.000, 50.000 và 20.000. Còn trên tay chú là tiền 10.000 và một số 5.000, 2.000.

‘Đây phần của ông đây, tôi đã chia đôi rồi đó’.

‘Cám ơn ông, bao nhiêu năm ông đều giúp tôi đi và chia đều cho tôi”.

Trong những ngày cuối năm hối hả, câu chuyện này khiến nhiều người lắng lòng suy ngẫm về tình người giữa xã hội xô bồ. Hầu hết cư dân mạng đều ngưỡng mộ tình bạn đẹp giữa hai người vì trong cuộc đời có mấy ai có thể hy sinh cho bạn nhiều đến thế.

“Có lẽ với những con người bất hạnh bên lề xã hội thế này, đồng tiền hay bao nhiêu tiền không còn quan trọng nữa, thứ có giá trị với họ là niềm vui sống nhỏ nhoi không thể dễ dàng kiếm được như những người bình thường. Chúc 2 bác mọi điều bình an”, S.A bình luận.

“Trên đời này làm sao có thể tìm được một người bạn tốt như vậy. Tình bạn này thật sự rất đẹp, hy vọng hai cụ sẽ sống lâu và tin tưởng nhau như bây giờ”, Đ.T xúc động.

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu tất niên, nam thanh niên bị đâm tử vong ở Sài Gòn

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu tất niên, nam thanh niên bị đâm tử vong ở Sài Gòn

Trong lúc ăn nhậu 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi lớn tiếng rồi lao vào ẩu đả. Bực tức, Tư chạy vào bếp lấy dao rồi đâm 1 nhát khiến nam thanh niên gục xuống và tử vong sau đó.

Xem thêm
Từ khóa:   câu chuyện cảm động câu chuyện xúc động chở bạn mù đi hát rong

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày