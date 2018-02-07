Mặc dù biết người đàn ông đó đã có vợ và hai con nhưng cô gái vẫn chấp nhận qua lại. Không chỉ vậy, cô gái này còn nhắn tin thách thức vợ nhân tình.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ đánh ghen hội đồng khiến cư dân mạng xôn xao. Theo thông tin được một trang fanpage chia sẻ, người chồng trước đây rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chỉ có một mình cô vợ ở bên cạnh chia sẻ, chăm sóc.

Cô bồ nhí chỉ biết im lặng khi bị vợ nhân tình và hội chị em đánh ghen - Ảnh chụp màn hình

Thế nhưng đến khi gia đình dư dả, người chồng lại ra ngoài lăng nhăng. Không chỉ vậy, cô bồ còn nhiều lần nhắn tin, đăng ảnh tình tứ lên mạng xã hội thách thức khiến người vợ phẫn nộ và quyết tâm tìm gặp để "dạy dỗ".

Mặc dù trước đó cố ý thách thức nhưng khi gặp trực tiếp vợ của nhân tình, cô gái chỉ im lặng, cúi đầu dùng tóc che mặt lại. Người vợ trong đoạn clip cũng thẳng thắn nói với cô bồ nhí: “Tao tìm mày nói chuyện không phải để níu kéo chồng về mà để cho hai đứa biết tao không phải là cái dạng để chúng mày coi thường”.

Trong lúc đó, người phụ nữ đi cùng đưa giày để chị đánh nhân tình của chồng nhưng người vợ từ chối vì cho rằng có đánh cũng chẳng được gì.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, vụ việc đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận dưới bài viết.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Nhiều cô gái bây giờ lạ ghê, ở ngoài có biết bao nhiêu người đàn ông tốt mà không yêu lại chọn đàn ông có gia đình. May cho cô gái này là người vợ khá hiền lành, không đánh đập mà chỉ nói chuyện nhẹ nhàng. Hy vọng sau này rút kinh nghiệm, đừng đi cướp chồng người khác nữa", N.A nói.

“Người có lỗi lớn nhất trong chuyện này chính là ông chồng kia. Lúc khó khăn, gian khổ thì vợ ở bên cạnh, đến khi giàu có lại đi theo nhân tình bỏ vợ bỏ con. Em khuyên chị nên suy xét cẩn thận, tránh sau này lại bị cắm sừng”, D.N bình luận.

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