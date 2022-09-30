Cháy rừng rực 3 căn nhà trong đêm ở Hà Nội: Người dân bàng hoàng kể giây phút ôm con tháo chạy thoát thân trong gang tấc

Xã hội 30/09/2022 08:53

Đám cháy thiêu rụi hoàn toàn 3 ngôi nhà, gây thiệt hại lớn về tài sản. Lực lượng chữa cháy phải điều động nhiều xe cứu hỏa để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, khoảng 22h ngày 29/9, cơ quan chức năng nhận được tin báo cháy tại số 62/116 phố Nhân Hòa (Thanh Xuân, Hà Nội). Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn tại quán bún cá số 62 ngõ 116 Nhân Hòa, người chồng lấy bình chữa cháy mini định dập nhưng vì lửa bùng nhanh quá nên hai vợ chồng vội vàng ôm con tháo chạy ra khỏi cửa hàng.

Ngọn lửa sau đó lan sang 2 ngôi nhà kề bên, cũng là các nhà dạng nhà tạm khung thép, mái tôn kết hợp ở và kinh doanh buôn bán.

Theo những người chứng kiến vụ hỏa hoạn, cột khói bốc lên từ đám cháy cao hàng chục mét, ngọn lửa đỏ rực một góc đường. Khi phát hiện lửa bùng cháy, người dân đã hô hoán chạy thoát thân, đồng thời, tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Cháy rừng rực 3 căn nhà trong đêm ở Hà Nội: Người dân bàng hoàng kể giây phút ôm con tháo chạy thoát thân trong gang tấc - Ảnh 1
Nhiều phương tiện chữa cháy được huy động để khống chế ngọn lửa đang nuốt trọn 3 căn nhà liền kề - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

Nhận được tin báo cháy, Công an quận Thanh Xuân điều động 1 xe chỉ huy, 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 30 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy. Tiếp đó, Đại học PCCC và lực lượng PCCC Hà Nội chi viện thêm 6 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ… cùng nhiều cán bộ chiến sĩ.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, lực lượng PCCC vẫn tiến hành phun nước làm mát khu vực xảy ra vụ cháy những nơi có nguy cơ bùng phát cháy trở lại.Hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê, nguyên nhân cháy cũng đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

 
Cháy rừng rực 3 căn nhà trong đêm ở Hà Nội: Người dân bàng hoàng kể giây phút ôm con tháo chạy thoát thân trong gang tấc - Ảnh 2
Theo những người chứng kiến vụ hỏa hoạn, cột khói bốc lên từ đám cháy cao hàng chục mét, ngọn lửa đỏ rực một góc đường - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

 

Theo ghi nhận của báo Dân Việt, nhiều tài sản bên trong 3 căn nhà bị hư hại, tan hoang. Chứng kiến hình ảnh quán bún cá của mình bị cháy rụi, cặp vợ chồng quê ở huyện Ứng Hoà (Hà Nội) bật khóc nghẹn ngào. Vào thời điểm xảy ra vụ hoả hoạn, người vợ đang ở trên gác xép cho con uống sữa, người chồng đang bán hàng ở dưới thì bỗng nghe tiếng nổ lụp bụp trên nóc nhà và chạy lên xem thì phát hiện cháy. Ngay lập tức, anh lấy bình cứu hoả nhỏ định dập nhưng vì lửa bùng nhanh quá nên gọi vợ và ôm con tháo chạy khỏi cửa hàng thoát thân.  

Anh Thịnh - chủ nhân kiot bị cháy kể lại, khi anh đang ngồi bán hàng thì phát hiện lửa trên tầng 2 của quán bún cá nên đã hô hoán mọi người xung quanh. Theo anh Thịnh, ngọn lửa bùng phát và lan rất nhanh.

"Khoảng 15 giây đã bao trùm cửa hàng bún cá vì tầng 2 ngôi nhà này có bạt và quây tôn. Tôi khá hoảng sợ nhưng nhận thấy ngọn lửa có thể lan sang nhà mình và những nhà bên cạnh nên tôi đã kịp hô hoán vợ con chạy ra ngoài. Sau đó, tôi chạy sang những nhà xung quanh đập cửa thông báo. Lúc này, những cửa hàng xung quanh đều đóng cửa và có vài người bên trong" - anh Thịnh nhớ lại. Theo anh Thịnh, ngọn lửa bùng lên quá nhanh không kịp bê đồ đạc trong nhà chạy ra nên hầu như tài sản đều bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 800 triệu đồng. 

Cháy rừng rực 3 căn nhà trong đêm ở Hà Nội: Người dân bàng hoàng kể giây phút ôm con tháo chạy thoát thân trong gang tấc - Ảnh 3
Vợ chồng chủ quán bún cá hốt hoảng ôm con nhỏ tháo chạy, bất lực nhìn tài sản bị thiêu rụi - Ảnh: báo Dân Việt

Cũng tâm trạng tương tự, chị Liễu và 3 người trong gia đình vẫn còn hoảng sợ và bàng hoàng. Người phụ nữ này không nghĩ các thành viên trong gia đình vừa thoát chết một cách thần kỳ. 

"Cách thời điểm xảy ra hoả hoạn khoảng vài phút, gia đình tôi đã khoá cửa cuốn và chuẩn bị đi ngủ. Chúng tôi ngủ trên tum ở tầng 2 và khoá cửa cuốn ở tầng 1. Như mọi ngày, nếu đi ngủ chúng tôi sẽ ngắt điện tầng 1. Rất may, hôm nay chưa kịp ngắt điện vì nếu ngắt điện sẽ không thể mở được cửa cuốn và không biết chuyện gì sẽ xảy ra" - chị Liễu kể.

Chị Liễu cho hay, thời điểm đám cháy chuẩn bị lan sang nhà mình, chị nghe thấy tiếng đập cửa của hàng xóm bên ngoài. Tuy nhiên, do mất nhiều thời gian tìm chìa khoá và hốt hoảng khi nghe thấy cháy nên loay hoay mãi chị mới mở được cửa cuốn. 

"Khi vừa mở được cửa cũng là lúc đám cháy lan sang, tôi và 3 người trong gia đình được người dân lôi ra ngoài" - chị Liễu kể lại giây phút thoát chết. Theo chị Liễu, sau khi ra ngoài, chị và người dân chỉ kịp quay lại lấy được 2 chiếc xe máy ra ngoài, còn lại tất cả tài sản bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Hiện nguyên nhân hoả hoạn đang được điều tra làm rõ.

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