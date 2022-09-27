Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Hoàn Vũ (sinh năm 1983), trú tại phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản.

Dựa vào lời khai của nghi phạm Vũ, đối tượng thừa nhận do ghen tuông, bực tức vì bạn gái đi chơi với bạn, gọi điện không về, nên anh ta đã đốt tủ quần áo của bạn gái với ý định quay clip gửi cho bạn gái để doạ với mục đích làm cho chị này sẽ lo lắng mà quay về nhà. Nhưng khi đốt tủ quần áo, ngọn lửa bùng phát nhanh, lan ra cả phòng ngủ của căn hộ chung cư. Thấy vậy, Vũ sợ hãi chạy ra ngoài hô hoán và gọi điện cầu cứu Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy báo cháy.