Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Hoàn Vũ (sinh năm 1983), trú tại phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đình Hoàn Vũ - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng hơn 23h ngày 25/9, căn hộ 705 của gia đình chị Nguyễn Thị L (SN 1981, tầng 7, toà nhà chung cư tái định cư NOCT, tổ 14, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm) xảy ra hoả hoạn. Vụ cháy đã khiến hàng trăm cư dân tại toà chung cư hoảng loạn, tháo chạy lúc nửa đêm.

Vũ phóng hoả khiến căn hộ chung cư bị cháy - Ảnh: VTC News

Căn chung cư của chị L bị thiệt hại nặng sau vụ cháy - Ảnh: VTC News

Rất may với sự vào cuộc khẩn trương của lực lượng Cảnh sát PCCC &CNCH Công an quận Nam Từ Liêm, phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - KV2 Công an TP Hà Nội và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tây Hồ, đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt, đồng thời Công an quận Nam Từ Liêm đã kịp thời hướng dẫn toàn bộ cư dân thoát ra ngoài an toàn.