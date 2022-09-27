Chân dung kẻ cuồng ghen đốt tủ quần áo của bạn gái gây cháy chung cư ở Hà Nội

Xã hội 27/09/2022 11:22

Cơ quan Công an hiện đang tạm giữ người đàn ông đốt tủ quần áo khiến căn hộ chung cư ở phường Cầu Diễn (Hà Nội) bị cháy do mâu thuẫn với bạn gái.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Hoàn Vũ (sinh năm 1983), trú tại phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản.

Dựa vào lời khai của nghi phạm Vũ, đối tượng thừa nhận do ghen tuông, bực tức vì bạn gái đi chơi với bạn, gọi điện không về, nên anh ta đã đốt tủ quần áo của bạn gái với ý định quay clip gửi cho bạn gái để doạ với mục đích làm cho chị này sẽ lo lắng mà quay về nhà. Nhưng khi đốt tủ quần áo, ngọn lửa bùng phát nhanh, lan ra cả phòng ngủ của căn hộ chung cư. Thấy vậy, Vũ sợ hãi chạy ra ngoài hô hoán và gọi điện cầu cứu Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy báo cháy.

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Đối tượng Nguyễn Đình Hoàn Vũ - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng hơn 23h ngày 25/9, căn hộ 705 của gia đình chị Nguyễn Thị L (SN 1981, tầng 7, toà nhà chung cư tái định cư NOCT, tổ 14, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm) xảy ra hoả hoạn. Vụ cháy đã khiến hàng trăm cư dân tại toà chung cư hoảng loạn, tháo chạy lúc nửa đêm.

Chân dung kẻ cuồng ghen đốt tủ quần áo của bạn gái gây cháy chung cư ở Hà Nội - Ảnh 2
Vũ phóng hoả khiến căn hộ chung cư bị cháy - Ảnh: VTC News
Chân dung kẻ cuồng ghen đốt tủ quần áo của bạn gái gây cháy chung cư ở Hà Nội - Ảnh 3
Căn chung cư của chị L bị thiệt hại nặng sau vụ cháy - Ảnh: VTC News

Rất may với sự vào cuộc khẩn trương của lực lượng Cảnh sát PCCC &CNCH Công an quận Nam Từ Liêm, phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - KV2 Công an TP Hà Nội và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tây Hồ, đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt, đồng thời Công an quận Nam Từ Liêm đã kịp thời hướng dẫn toàn bộ cư dân thoát ra ngoài an toàn.

Qua điều tra xác định, kẻ gây ra vụ hoả hoạn trên là Nguyễn Đình Hoàn Vũ, bạn trai đang sinh sống cùng chị L, chủ nhân của căn hộ trên. 

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