Đến nhà hàng xóm để xem tivi, bé gái 8 tuổi bị "yêu râu xanh" U70 nhiều lần xâm hại.

Sáng nay (19/6), trao đổi với báo chí, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Nghe (sinh năm 1950, cư trú tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 12/6/2019, em N.N.N.Y (sinh năm 2011) xin gia đình sang nhà hàng xóm xem tivi. Lúc này, đối tượng Nghe nhìn thấy N.Y nên đã dụ dỗ bé xuống sàn nhà để thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi thỏa mãn thú tính, “yêu râu xanh” dặn N.Y không được nói cho bất kỳ ai biết về việc này.

Đối tượng Trần Văn Nghe khai đã nhiều lần giở trò đồi bại với bé gái hàng xóm 8 tuổi - Ảnh: Internet

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, không thấy bé N.Y về nên bà ngoại bé đi tìm. Khi đến nhà ông Nghe, bà phát hiện cháu chạy từ dưới sàn nhà lên. Sau khi gặng hỏi, bé N.Y đã kể cho bà ngoại nghe việc bị cụ ông hàng xóm xâm hại. Ngay sau đó, gia đình đã đưa nạn nhân đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Trần Văn Nghe quanh co, không thừa nhận hành vi xâm hại bé. Tuy nhiên, nhờ các biện pháp nghiệp vụ của công an cùng với lời khai của người bị hại, đối tượng này cuối cùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của đối tượng, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2019 đến ngày 12/6/2019, ông ta đã 4 lần thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

