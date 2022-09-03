Chân dung hotgirl 24 tuổi cầm đầu đường dây bán dâm 2000 USD: Sống như bà hoàng, thích nói đạo lý trên MXH

Xã hội 03/09/2022 09:49

Trên trang Facebook cá nhân, Hương Giang thường xuyên cập nhật hình ảnh sang chảnh, cuộc sống của cô không thiếu thứ gì.

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây hoạt động môi giới mại dâm qua mạng Internet do Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1998, trú tại huyện Ninh Giang, Hải Dương) cầm đầu.

Đây là đường dây môi giới mại dâm cao cấp, giá mỗi lần đi khách lên đến hàng nghìn USD, gái bán dâm chuyên nghiệp dùng vỏ bọc là sinh viên.

"Tú bà" trong đường dây này là Nguyễn Thị Hương Giang, một cô gái xinh đẹp, cao ráo, từng tốt nghiệp đại học và đi làm ở một công ty tổ chức sự kiện.

Chân dung hotgirl 24 tuổi cầm đầu đường dây bán dâm 2000 USD: Sống như bà hoàng, thích nói đạo lý trên MXH - Ảnh 1
"Tú bà" 24 tuổi cầm đầu đường dây gái gọi lên đến 2000 USD. Ảnh: Báo Giao Thông

Quá trình làm việc, Giang quen biết một số cô gái làm công việc môi giới, tiếp khách. Thấy công việc nhàn mà có tiền nên Giang đã móc nói với gái bán dâm chuyên nghiệp dùng vỏ bọc là sinh viên các trường đại học và ở các cuộc thi để môi giới mua, bán dâm.

Dần dần, Giang tổ chức hoạt động môi giới mại dâm tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, lợi dụng triệt để mạng internet qua các ứng dụng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Telegram... để lập ra các hội nhóm để kết nối, trao đổi với người bán dâm.

Trên Facebook cá nhân có gần 10.000 lượt theo dõi, Giang được ví như một hotgirl bởi sở hữu nhan sắc vô cùng mặn mà và quyến rũ. Giang có chiều cao không hề thua kém thí sinh tham gia các cuộc thi sắc đẹp, gương mặt trắng trẻo cùng vẻ đẹp "nét nào ra nét ấy".

Chân dung hotgirl 24 tuổi cầm đầu đường dây bán dâm 2000 USD: Sống như bà hoàng, thích nói đạo lý trên MXH - Ảnh 2
Chân dung hotgirl 24 tuổi cầm đầu đường dây bán dâm 2000 USD: Sống như bà hoàng, thích nói đạo lý trên MXH - Ảnh 3
Chân dung hotgirl 24 tuổi cầm đầu đường dây bán dâm 2000 USD: Sống như bà hoàng, thích nói đạo lý trên MXH - Ảnh 4
Giang thường xuyên đi du lịch, có cuộc sống sung túc từng khiến nhiều người trầm trồ. Ảnh: FBNV

Cô gái 24 tuổi này thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch sang chảnh của bản thân, khoảnh khắc hạnh phúc ở bên gia đình (bố mẹ và em trai) - đó chính là tình yêu to lớn. Đặc biệt, Giang rất hay "tung chiêu" thả thính cũng như nói lời đạo lý trên trang cá nhân của mình.

Chân dung hotgirl 24 tuổi cầm đầu đường dây bán dâm 2000 USD: Sống như bà hoàng, thích nói đạo lý trên MXH - Ảnh 5
Chân dung hotgirl 24 tuổi cầm đầu đường dây bán dâm 2000 USD: Sống như bà hoàng, thích nói đạo lý trên MXH - Ảnh 6
Cô gái trẻ rất hay thả thính trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

 

Chân dung hotgirl 24 tuổi cầm đầu đường dây bán dâm 2000 USD: Sống như bà hoàng, thích nói đạo lý trên MXH - Ảnh 7
Chân dung hotgirl 24 tuổi cầm đầu đường dây bán dâm 2000 USD: Sống như bà hoàng, thích nói đạo lý trên MXH - Ảnh 8
... và cũng thường xuyên nói đạo lý. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, ngày 17/8, tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 2 đôi nam, nữ đang mua bán dâm tại một khách sạn trên địa bàn khu đô thị Trung Hòa, phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Qua lời khai của những người liên quan, cơ quan điều tra đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giang để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Giang khai nhận ngày 16/8, đã thỏa thuận với khách điều 2 gái bán dâm với giá 15 triệu đồng/người/lượt. Sau khi thỏa thuận xong, khách chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Thị Hương Giang. Sau khi nhận đủ số tiền của khách mua dâm, Giang đã điều 2 gái bán dâm là N.T.T.T. (22 tuổi, trú tại TP HCM) và N.T.H. (28 tuổi, quê Yên Bái) tới khách sạn để bán dâm.

Hoang mang trước Tú Bà điều hành đường dây mua bán dâm 200 USD/ lượt chỉ mới 24 tuổi

Hoang mang trước Tú Bà điều hành đường dây mua bán dâm 200 USD/ lượt chỉ mới 24 tuổi

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây môi giới mại dâm giá nghìn USD hoạt động trên mạng xã hội do một “tú bà” 24 tuổi cầm đầu.

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Từ khóa:   mại dâm môi giới mại dâm Mua bán mại dâm

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