Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây hoạt động môi giới mại dâm qua mạng Internet do Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1998, trú tại huyện Ninh Giang, Hải Dương) cầm đầu.

Đây là đường dây môi giới mại dâm cao cấp, giá mỗi lần đi khách lên đến hàng nghìn USD, gái bán dâm chuyên nghiệp dùng vỏ bọc là sinh viên.