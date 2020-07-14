Dù mới 18 tuổi nhưng Ngân đã cầm đầu đường dây bán dâm lên đến vài chục triệu đồng mỗi đêm, sex tour có giá lên đến hàng trăm triệu.

Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự thuộc Bộ Công an cho biết đơn vị này hiện đang tạm giữ Nguyễn Thị Thanh Ngân (18 tuổi, trú TP. HCM) và Nguyễn Thị Hương (25 tuổi) để làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

Hai đối tượng này cầm đầu đường dây bán dâm gồm những cô gái dưới 25 tuổi, có nhan sắc. Đối tượng khách hàng Ngân và Hương hướng đến là các doanh nhân thành đạt.

Nguyễn Thị Hương vừa cùng Ngân cầm đầu đường dây bán dâm vừa tham gia tiếp khách - Ảnh: Lao Động

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Hương và Ngân đã từng làm nghề chăm sóc sắc đẹp tại TP. HCM nên quen biết nhau. Sau khi nghỉ việc, Hương ra Hà Nội rồi móc nối với Ngân lập đường dây mua bán dâm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Dù chỉ mới 18 tuổi nhưng trang cá nhân của Ngân đã có hơn 15.000 người theo dõi. Cô gái trẻ thường xuyên đăng ảnh gợi cảm của bản thân, Hương và các hot girl chân dài khác để “câu khách”. Khi khách hàng có nhu cầu, Ngân cùng Hương gửi ảnh gái bán dâm trong đường dây của mình, thỏa thuận giá cả và địa điểm.

Theo thông tin trên Người lao động, khách hàng sẽ phải chi 10 - 20 triệu đồng cho mỗi lần qua đêm với chân dài. Nếu là sex tour thì số tiền khách phải chi trả lên đến hàng trăm triệu đồng. Hai hot girl này sẽ hưởng 30% trong số tiền thu được.

Chân dung Nguyễn Thị Thanh Ngân - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, vào ngày 5/7, tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự đột kích đồng loạt một số khách sạn tại Hà Nội, TP. HCM thì phát hiện 6 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Trong đó, Hương và 2 cô gái khác trực tiếp bán dâm với giá 10 triệu đồng mỗi người tại Hà Nội. Còn ở TP. HCM, Hương và Ngân thu của khách 30 triệu đồng nhưng chỉ đưa lại cho các cô gái bán dâm 6 triệu mỗi người.

Triệt phá đường dây mại dâm lập nhóm kín trên mạng xã hội để hoạt động Các đối tượng thành lập nhóm liên lạc trên Messenger mạng internet với tên gọi “Tập đoàn phò” do Trần Minh Hoàng (SN 1992, quê Lập Thạnh, Vĩnh Phúc) quản lý. Nhiệm vụ của nhóm người này là lên mạng Zalo, Facebook tìm kiếm khách mua dâm hoặc khách mua dâm quen biết trước với gái bán dâm liên hệ trực tiếp, sau đó báo cho “má mì”, “đại ca” biết để quản lý và điều người chở đi.

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