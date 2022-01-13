Chân dung 'dượng hờ' đạp chết con riêng 2 tuổi của người tình: Là bạn thân của cha ruột cháu bé, thành phần bất hảo, nghiện ngập

Xã hội 13/01/2022 14:33

Dượng hờ đạp chết con riêng 2 tuổi của người tình là thành phần bất hảo, không nghề nghiệp ổn định, từng là bạn thân của cha ruột nạn nhân…

Liên quan đến vụ bé 2 tuổi bị "dượng hờ" đánh, đạp đến chết gây bức xúc dư luận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Minh Quân (31 tuổi, ngụ xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi giết người.

Ông Đinh Hoàng Khải - Chủ tịch UBND thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình cho biết, Quân là người từ địa phương khác đến sinh sống và nghiện ma túy. Còn cha ruột của cháu bé đang chịu án tù. Mẹ cháu bé là chị N.T.H.N. (23 tuổi, tạm trú khóm 2, thị trấn Tam Bình) cũng nghiện ngập, tất cả đều không nghề nghiệp ổn định. Sau vụ án mạng đau lòng xảy ra, mẹ cháu bé cũng rời khỏi địa phương, đi đâu không ai rõ. Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng giờ không có ai ở.

Chân dung 'dượng hờ' đạp chết con riêng 2 tuổi của người tình: Là bạn thân của cha ruột cháu bé, thành phần bất hảo, nghiện ngập - Ảnh 1
Nguyễn Minh Quân tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Giao thông

Người dân địa phương cho biết, căn nhà này trước đây là nơi cha ruột của nạn nhân sinh sống. Khoảng tháng 5/2021, cha ruột cháu bé phải chấp hành án phạt tù về tội trộm cắp tài sản nên chị N. đã đưa Quân về sống chung như vợ chồng. Đáng chú ý, Quân cũng chính là bạn thân của cha ruột nạn nhân.

“Mẹ cháu bé được cho là khá xinh đẹp nhưng “dính” vào ma túy và đang có thai. Thời gian trước, nhóm này hay tụ tập sử dụng ma túy khiến mọi người sống lân cận vô cùng bất an” - một người dân địa phương nói.

Chân dung 'dượng hờ' đạp chết con riêng 2 tuổi của người tình: Là bạn thân của cha ruột cháu bé, thành phần bất hảo, nghiện ngập - Ảnh 2
Hiện trường nơi Quân đạp chết cháu bé 2 tuổi - Ảnh: Báo Giao Thông

Được biết, trước đó, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 1h khuya 30/11/2021, Quân bắt được 1 con rắn. Khi về đến nhà, Quân gọi chị N. lấy đồ ra đựng. Lúc này, chị N. đặt bé G.B. xuống nền nhà để đi lấy đồ đựng rắn cho Quân thì bé khóc nên chị quay lại dỗ bé nhưng bé vẫn khóc lớn.

Thấy vậy, Quân tức giận dùng chân đạp trúng vào đầu và chân bé G.B. khiến bé bất tỉnh. Sau đó, Quân cùng với chị N. đưa bé G.B. đi cấp cứu. Đến khoảng 17h cùng ngày, bé G.B. tử vong tại bệnh viện. Kết quả khám nghiệm nguyên nhân tử vong của bé G.B. bị chấn thương sọ não.

Tại cơ quan điều tra, Quân thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận do nghiện ma túy mà không có ma túy sử dụng nên không kiềm chế được cơn tức giận và đã phạm tội giết người.

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Nhận định sự việc bé trai 2 tuổi bị người tình của mẹ đạp vào đầu tử vong, chuyên gia pháp lý cho rằng, hành vi thể hiện sự côn đồ, hung hãn, không có tình người.

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