Liên quan đến vụ bé 2 tuổi bị "dượng hờ" đánh, đạp đến chết gây bức xúc dư luận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Minh Quân (31 tuổi, ngụ xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi giết người.

Ông Đinh Hoàng Khải - Chủ tịch UBND thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình cho biết, Quân là người từ địa phương khác đến sinh sống và nghiện ma túy. Còn cha ruột của cháu bé đang chịu án tù. Mẹ cháu bé là chị N.T.H.N. (23 tuổi, tạm trú khóm 2, thị trấn Tam Bình) cũng nghiện ngập, tất cả đều không nghề nghiệp ổn định. Sau vụ án mạng đau lòng xảy ra, mẹ cháu bé cũng rời khỏi địa phương, đi đâu không ai rõ. Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng giờ không có ai ở.