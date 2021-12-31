Về mặt đạo đức, ông Nguyễn Trung Kim Thái còn có rất nhiều “tội lỗi” khác cần được kể đến. Được biết, ông này là Giám đốc Marketing của một công ty bất động sản lớn. Trong quá trình làm việc, ông Thái đã giới thiệu người tình là Trang vào làm. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cho biết Trang đã không qua được 2 tháng thử việc.

Về vụ việc bé N.T.V.A, 8 tuổi, bị mẹ kế là Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đến tử vong. Mới đây, sáng 31/12, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Trung Kim Thái - bố ruột bé gái 8 tuổi vì là đồng phạm giúp sức mẹ kế bạo hành con.

Tuy nhiên, cho đến khi ông Thái gặp Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại nơi làm việc, người này đã ngoại tình và phản bội vợ. Đồng nghiệp từng làm việc chung với cặp đôi này cho biết, khi đi làm việc, dù không ngồi chung phòng, nhưng ông Thái và Trang có thể nhìn thấy nhau. Người đồng nghiệp nhận xét Trang đi làm với phong cách ăn mặc rất khiêu gợi và chỉ một thời gian sau thì nhiều người trong công ty biết được cả hai có mối quan hệ không đứng đắn.

Theo lời kể của các đồng nghiệp nơi ông Thái từng làm việc, trước khi có mối quan hệ tình cảm với Trang, ông Thái đã từng là người đàn ông mẫu mực, được bao người ngưỡng mộ bởi gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, con ngoan. Được biết, vợ trước của ông là bà Nguyễn Thị H. (là mẹ ruột bé V.A). Hai người kết hôn năm 2012, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với sự ra đời của bé V.A năm 2013 và một bé trai năm 2015.

Mối quan hệ ngoài luồng này cũng được tiết lộ trong đơn tố cáo của mẹ ruột bé V.A. - bà H, bà cho biết, sau khi ông Thái ngoại tình với Trang, cuộc sống hôn nhân với bà H. thường xuyên xảy ra lục đục, cãi vã và cuối cùng là ly hôn vào tháng 8/2020. Bên cạnh đó, anh trai bà H. cũng cho biết, không chỉ là người thứ 3 xen vào hạnh phúc của người khác, Trang còn chửi bới, công khai mối quan hệ khiến bà H từng tự tử phải nhập viện.

Ông Thái tại hiện trường con gái bị bạo hành (Ảnh: Zing)

Lợi dụng việc bà H. từng tự tử khi chồng ngoại tình, ông Thái đã đưa ra các lý do như bà H có triệu chứng tâm thần và không có thu nhập để giành nuôi 2 đứa. Sau đó, do muốn được nhanh chóng hoàn tất việc ly hôn nên Thái thỏa thuận giao 1 con cho bà H. nuôi.

Ông Thái sau đó ngăn cấm không cho vợ cũ gặp con bé V.A. Do bị ông Thái cấm cản nên hơn một năm qua, bà H. chỉ gặp con 2-3 lần và lần gặp mới đây nhất vào tháng 12/2020.

Chiếc gậy gỗ tại hiện trường mà Trang dùng đánh bé V.A trong lúc dạy học (Ảnh: Zing)

Trong quá trình chung sống, ông Thái cũng nghe lời người tình và quyết định đuổi việc người bảo mẫu lâu năm, được biết, bà đã chăm sóc bé V.A từ nhỏ. Chia sẻ với Zing, bà bảo mẫu cho biết khi mình còn ở nhà, Trang không dám đánh đập bé V.A, nên Trang muốn viện lý do đuổi bà đi để có thoải mái trong việc “dạy dỗ” con gái của chồng.

Sau khi đuổi giúp việc, ông Thái giao toàn bộ việc chăm sóc con cho Trang. Còn về phía Trang, bị can giao lại toàn bộ việc nhà lại cho cô bé 8 tuổi. Không những vậy Trang còn đánh đập bé mỗi khi dạy bé học. Khai nhận với cơ quan, ông Thái cho biết bản thân biết toàn bộ việc đánh con của Trang nhưng không can thiệp vì đồng tình với việc dạy dỗ con của người tình.

Ở thời điểm hiện tại, nhiều người đã cảm thấy “nhẹ lòng” hơn khi ông Thái chính thức bị bắt giữ. Chưa biết ông Thái có phải là người cũng trực tiếp đánh đập khiến bé V.A. tử vong hay không, thế nhưng, việc đồng ý để Trang đánh đập con gái mình mà không có sự bảo vệ cũng đủ khiến dư luận bức xúc và mong Thái sẽ bị trừng phạt đích đáng.