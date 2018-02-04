Cầu thủ U23 vượt 'biển người' thắp hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào chiều nay (4/2).
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Đúng 15h chiều, dàn cầu thủ U23 Việt Nam đã đến dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trong trang phục trang trọng và bầu không khí nghiêm trang, các cầu thủ trẻ đã cùng nhau hát quốc ca và dâng hoa lên Bác. Rất đông người hâm mộ đến từ rất sớm để chờ đón các người hùng của nền bóng đá Việt Nam.
Ngay khi các chàng trai của đội tuyển U23 bước xuống xe, fan hâm mộ đã reo hò và ùa đến vây kín các thần tượng. Tất cả mọi người đều tỏ ra phấn khích khi được gặp các chàng trai "vàng" này bằng xương bằng thịt.
Cùng xem một số hình ảnh được Phụ nữ & Gia đình ghi lại vào chiều nay:
Sau khi thắp hương tại phố đi bộ, các cầu thủ đến thẳng sân vận động Thống Nhất để giao lưu với người hâm mộ.