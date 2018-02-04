Cầu thủ U23 vượt 'biển người' thắp hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ

Xã hội 04/02/2018 18:51

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào chiều nay (4/2).

Đúng 15h chiều, dàn cầu thủ U23 Việt Nam đã đến dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trong trang phục trang trọng và bầu không khí nghiêm trang, các cầu thủ trẻ đã cùng nhau hát quốc ca và dâng hoa lên Bác. Rất đông người hâm mộ đến từ rất sớm để chờ đón các người hùng của nền bóng đá Việt Nam. 

Ngay khi các chàng trai của đội tuyển U23 bước xuống xe, fan hâm mộ đã reo hò và ùa đến vây kín các thần tượng. Tất cả mọi người đều tỏ ra phấn khích khi được gặp các chàng trai "vàng" này bằng xương bằng thịt.

Cùng xem một số hình ảnh được Phụ nữ & Gia đình ghi lại vào chiều nay:

Cầu thủ U23 vượt 'biển người' thắp hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ - Ảnh 1
Fan háo hức khi các thần tượng xuất hiện - Ảnh: Phương Duy
Cầu thủ U23 vượt 'biển người' thắp hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ - Ảnh 2
Người hâm mộ nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc khó quên - Ảnh: Phương Duy

Cầu thủ U23 vượt 'biển người' thắp hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ - Ảnh 3

Cầu thủ U23 vượt 'biển người' thắp hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ - Ảnh 4
Các fan nữ phấn khích chờ đón các cầu thủ - Ảnh: Phương Duy
Cầu thủ U23 vượt 'biển người' thắp hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ - Ảnh 5
Ban huấn luyện và cầu thủ xuống xe - Ảnh: Phương Duy
Cầu thủ U23 vượt 'biển người' thắp hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ - Ảnh 6
Đội trưởng Xuân Trường (giữa) tỏ ra nghiêm trang - Ảnh: Phương Duy
Cầu thủ U23 vượt 'biển người' thắp hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ - Ảnh 7
Toàn thể đội bóng chụp ảnh lưu niệm dưới chân tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Phương Duy

Cầu thủ U23 vượt 'biển người' thắp hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ - Ảnh 8

Cầu thủ U23 vượt 'biển người' thắp hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ - Ảnh 9
Ảnh: Phương Duy
Cầu thủ U23 vượt 'biển người' thắp hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ - Ảnh 10
Ảnh: Phương Duy
Cầu thủ U23 vượt 'biển người' thắp hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ - Ảnh 11
Khoảnh khắc trang nghiêm dưới chân tượng Bác - Ảnh: Phương Duy

Sau khi thắp hương tại phố đi bộ, các cầu thủ đến thẳng sân vận động Thống Nhất để giao lưu với người hâm mộ. 

Sát giờ vào sân, vé giao lưu U23 tại TP.HCM được 'hét' lên hơn nửa triệu đồng

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