Người hâm mộ đội nắng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ các cầu thủ U23 Việt Nam

15h chiều nay (4/2), các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để thắp hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và chụp ảnh lưu niệm. Rất nhiều cổ động viên đội nắng đứng chờ sự xuất hiện của các thần tượng.
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Theo ghi nhận của Phụ nữ & Gia đình, nhiều người hâm mộ đã có mặt ở đây từ rất sớm với mong muốn được gặp được các người hùng của bóng đá Việt Nam.
Bạn T.N. - một học sinh cấp 3 nhân ngày nghỉ đến đón các cầu thủ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - háo hức chia sẻ: "Em mê các anh lắm, lúc trước thấy mấy anh giao lưu ở Mỹ Đình, cũng thích lắm nhưng không có điều kiện. Nghe tin mấy anh giao lưu ở TP.HCM em vui lắm, hôm nay được nghỉ học nên đến đây gặp các anh".
Đây cũng là tâm trạng chung của rất nhiều bạn trẻ có mặt tại nơi đây. Trên gương mặt của mỗi người đều cho thấy vẻ phấn khích bất chấp nắng như đổ lửa.
Một số hình ảnh của người đoàn người hâm mộ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày hôm nay:
Trong số người hâm mộ có mặt tại đây hôm nay, có nhiều bạn đến từ các tỉnh, thành phố khác. Chia sẻ với chúng tôi, N.T.H cho biết mình từ Bình Dương lặn lội đến đây để có thể gặp mặt các cầu thủ U23 Việt Nam. "Để gặp được các cầu thủ U23, tụi em phải lặn lội từ Bình Dương lên đây. Em hâm mộ các bạn ấy lắm, dù trời hơi nắng nhưng em đợi được".