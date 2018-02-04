Người hâm mộ đội nắng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ các cầu thủ U23 Việt Nam

15h chiều nay (4/2), các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để thắp hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và chụp ảnh lưu niệm. Rất nhiều cổ động viên đội nắng đứng chờ sự xuất hiện của các thần tượng.

Theo ghi nhận của Phụ nữ & Gia đình, nhiều người hâm mộ đã có mặt ở đây từ rất sớm với mong muốn được gặp được các người hùng của bóng đá Việt Nam.

Bạn T.N. - một học sinh cấp 3 nhân ngày nghỉ đến đón các cầu thủ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - háo hức chia sẻ: "Em mê các anh lắm, lúc trước thấy mấy anh giao lưu ở Mỹ Đình, cũng thích lắm nhưng không có điều kiện. Nghe tin mấy anh giao lưu ở TP.HCM em vui lắm, hôm nay được nghỉ học nên đến đây gặp các anh".

Đây cũng là tâm trạng chung của rất nhiều bạn trẻ có mặt tại nơi đây. Trên gương mặt của mỗi người đều cho thấy vẻ phấn khích bất chấp nắng như đổ lửa.

Một số hình ảnh của người đoàn người hâm mộ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày hôm nay:

Các bạn trẻ có mặt từ rất sớm để chờ đón U23 Việt Nam - Ảnh: Phương Duy

Không ngại nắng nôi, ai nấy đều háo hức - Ảnh: Phương Duy

Dù còn rất lâu các cầu thủ mới xuất hiện song điều đó không ngăn được sự nhiệt tình của người hâm mộ - Ảnh: Phương Duy

Trong số người hâm mộ có mặt tại đây hôm nay, có nhiều bạn đến từ các tỉnh, thành phố khác. Chia sẻ v ới chúng tôi, N.T.H cho biết mình từ Bình Dương lặn lội đến đây để có thể gặp mặt các cầu thủ U23 Việt Nam. "Để gặp được các cầu thủ U23, tụi em phải lặn lội từ Bình Dương lên đây. Em hâm mộ các bạn ấy lắm, dù trời hơi nắng nhưng em đợi được".

Dù phải ngồi dưới trời nắng gắt... - Ảnh: Phương Duy

... nhưng các bạn trẻ vẫn cười nói vui vẻ- Ảnh: Phương Duy

Theo chia sẻ, sau khi cùng các cầu thủ U23 thắp hương, các bạn sẽ di chuyển đến sân vận động Thống Nhất để tham gia buổi gala - Ảnh: Phương Duy

Chuyện chưa kể về chàng thủ môn U23 nhất quyết leo lên xe máy cũ mèm của bố dù được bố trí ô tô đưa đón Chưa có cơ hội được thể hiện tài năng trên sân cỏ nhưng Nguyễn Văn Hoàng vẫn khiến mọi người phải “ngả mũ kính phục” bởi tình yêu đối với gia đình, đặc biệt là người bố của mình khi sẵn sàng xuống khỏi ô tô, nhất quyết đòi bố chở về nhà trên chiếc xe máy cũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-ham-mo-doi-nang-tren-pho-di-bo-nguyen-hue-cho-cac-cau-thu-u23-viet-nam-270359.html