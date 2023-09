Sát giờ vào sân, vé giao lưu U23 tại TP.HCM được 'hét' lên hơn nửa triệu đồng

Người hâm mộ nườm nượp đổ về sân - Ảnh: Thu Hà

Mọi người đều tỏ ra phấn khích vì sắp được gặp gỡ thần tượng - Ảnh: Thu Hà

Nhiều người có mặt từ rất sớm tại sân - Ảnh: Thu Hà

Những người bán hàng rong cũng tranh thủ cơ hội làm ăn - Ảnh: Thu Hà

Nhiều cò vé đang tích cực hoạt động trước khi chương trình bắt đầu - Ảnh: Thu Hà

Một cổ động viên nhí của đội tuyển U23 - Ảnh: Thu Hà

Các cổ động viên kiên nhẫn xếp hàng chờ vào sân giao lưu - Ảnh: Thu Hà

Bạn Xuân Quỳnh (quận Tân Phú) cho biết: "Em nghe nói mỗi người chỉ được nhận 2 vé miễn phí. Tuy nhiên không hiểu sao vé lại được tuồn ra ngoài với giá cao như vậy. Vì hâm mộ các cầu thủ U23 nên em đã đứng xếp hàng chờ nhận vé từ hôm qua nhưng vẫn không được. Chúng em còn đi học nên không có điều kiện mua vé chợ đen".

Bạn Ngọc An (quận Phú Nhuận) thông tin: "Một số Fanpage trên Facebook kêu gọi mọi người like và share bài đăng để được nhận vé miễn phí. Nếu may mắn trúng thưởng thì phải chứng minh nhân dân và điện thoại (hoặc máy tính bảng) để BTC kiểm chứng thì mới hợp lệ. Hàng nghìn người đăng ký nhưng chỉ có số ít là nhận được vé thôi".