Sát giờ vào sân, vé giao lưu U23 tại TP.HCM được 'hét' lên hơn nửa triệu đồng

Dù vé miễn phí giao lưu với đội tuyển U23 Việt Nam tại Sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) được ban tổ chức thông báo đã phát hết, nhiều 'cò' vé chợ đen vẫn đang rao bán với giá cao ngất ngưởng.

Hôm nay (4/2), Đêm Gala vinh danh và trao phần thưởng cho các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam sẽ diễn ra tại Sân vận động Thống Nhất TP.HCM vào lúc 17 giờ. Toàn bộ 25.000 vé tham dự không được bán mà được phát cho các đơn vị khác nhau. Đối tượng chính là đoàn sinh viên, hội sinh viên, các nhà tài trợ, sở ngành, giới nghệ sĩ, còn lại sẽ phát miễn phí cho người hâm mộ. Những ai không vào sân có thể xem trực tiếp trên một số kênh của Đài truyền hình TP. HCM. Theo ghi nhận của Phụ nữ & Gia đình, từ chiều qua đến tận sát giờ vào sân ngày hôm nay, khá nhiều "cò" vé chợ đen vẫn đang rao bán vé với giá khá cao, từ 250.000 đến 300.000 đồng/vé, thậm chí giá vé lên tới 500.000 - 600.000 với những vị trí ngồi gần sân khấu.

Người hâm mộ nườm nượp đổ về sân - Ảnh: Thu Hà Mọi người đều tỏ ra phấn khích vì sắp được gặp gỡ thần tượng - Ảnh: Thu Hà Nhiều người có mặt từ rất sớm tại sân - Ảnh: Thu Hà Những người bán hàng rong cũng tranh thủ cơ hội làm ăn - Ảnh: Thu Hà Nhiều cò vé đang tích cực hoạt động trước khi chương trình bắt đầu - Ảnh: Thu Hà Một cổ động viên nhí của đội tuyển U23 - Ảnh: Thu Hà Các cổ động viên kiên nhẫn xếp hàng chờ vào sân giao lưu - Ảnh: Thu Hà Bạn Xuân Quỳnh (quận Tân Phú) cho biết: "Em nghe nói mỗi người chỉ được nhận 2 vé miễn phí. Tuy nhiên không hiểu sao vé lại được tuồn ra ngoài với giá cao như vậy. Vì hâm mộ các cầu thủ U23 nên em đã đứng xếp hàng chờ nhận vé từ hôm qua nhưng vẫn không được. Chúng em còn đi học nên không có điều kiện mua vé chợ đen". Bạn Ngọc An (quận Phú Nhuận) thông tin: "Một số Fanpage trên Facebook kêu gọi mọi người like và share bài đăng để được nhận vé miễn phí. Nếu may mắn trúng thưởng thì phải chứng minh nhân dân và điện thoại (hoặc máy tính bảng) để BTC kiểm chứng thì mới hợp lệ. Hàng nghìn người đăng ký nhưng chỉ có số ít là nhận được vé thôi".

Theo quan sát của chúng tôi, nhiều người "bấm bụng" chấp nhận mua vé chợ đen để vào sân giao lưu với các cầu thủ U23, trong khi đó số khác vì không đủ điều kiện nên đành ra về. Ngoài những "cò" vé chuyên nghiệp, một số bạn trẻ cũng mang vé đi bán vì không có nhu cầu sử dụng. "Mình được người quen cho vé nhưng bận không đi được nên mang tới đây bán rẻ lại cho người khác. Ví dụ như cặp vé này, mình chỉ bán với giá 200.000 đồng thôi vì vị trí ngồi khá xa sân khấu. Mình tin là sẽ bán được vì cơn 'khát' vé của người hâm mộ vẫn rất lớn", bạn trẻ Tú Nguyễn cho biết.

Người hâm mộ đội nắng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ các cầu thủ U23 Việt Nam 15h chiều nay (4/2), các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để thắp hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và chụp ảnh lưu niệm. Rất nhiều cổ động viên đội nắng đứng chờ sự xuất hiện của các thần tượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sat-gio-vao-san-ve-giao-luu-u23-tai-tphcm-duoc-het-len-hon-nua-trieu-dong-270395.html