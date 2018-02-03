'Cười rách mồm' khi ngắm tuyển thủ U23 Việt Nam xinh đẹp, dịu dàng trong tạo hình Cô Ba Sài Gòn

Quá yêu mến các tuyển thủ U23 Việt Nam, cư dân mạng đã biến họ thành những mỹ nhân dịu dàng trong tà áo dài khiến người hâm mộ phải "bò lăn ra cười".

Vài ngày qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ những hình ảnh các "người hùng" Việt Nam được lồng ghép trong hình mẫu Cô Ba Sài Gòn. Theo đó, những chàng trai vốn chất lừ trên sân cỏ là vậy nhưng khi được gắn tóc dài, điểm phấn tô son và mặc áo dài xưa thì cũng xinh đẹp, “yểu điệu thục nữ” không thua kém ai.

Vài ngày qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ những hình ảnh các "người hùng" Việt Nam được lồng ghép trong hình mẫu Cô Ba Sài Gòn. Theo đó, những chàng trai vốn chất lừ trên sân cỏ là vậy nhưng khi được gắn tóc dài, điểm phấn tô son và mặc áo dài xưa thì cũng xinh đẹp, “yểu điệu thục nữ” không thua kém ai.

Công Phượng - Văn Toàn - Hồng Duy xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành - Ảnh: Internet

Đây là cô cả Bùi Tiến Dũng, mặn mà và kiêu sa - Ảnh: Internet

Cô Tư trung vệ Bùi Tiến Dụng sao lại đẹp xuất sắc thế này - Ảnh: Internet

Chẳng ai nhận ra đây là anh chàng Trọng Đại nam tính trên sân cỏ - Ảnh: Internet

"Cô Mười Bốn" Văn Đức với gương mặt quá hoàn hảo - Ảnh: Internet

Chỉ cần nở một nụ cười, 'cô em' Quang Hải khiến bao anh chàng đắm say - Ảnh: Internet

Nữ minh tinh Đức Chinh xinh đẹp, dịu dàng quá đỗi - Ảnh: Internet

'Hội chị em' Cô Ba Sài Gòn mang thương hiệu U23 Việt Nam - Ảnh: Internet

HH H’hen Niê tiết lộ điểm tương đồng với đội trưởng U23 Việt Nam Tham gia giao lưu với huấn luyện trưởng Park Hang-seo cùng các cầu thủ đội U23 Việt Nam, Hoa hậu H’hen Niê tỏ ra rất phấn khởi và hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-rach-mom-khi-ngam-tuyen-thu-u23-viet-nam-xinh-dep-diu-dang-trong-tao-hinh-co-ba-sai-gon-270296.html