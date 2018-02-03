'Cười rách mồm' khi ngắm tuyển thủ U23 Việt Nam xinh đẹp, dịu dàng trong tạo hình Cô Ba Sài Gòn

Hậu trường 03/02/2018 15:43

Quá yêu mến các tuyển thủ U23 Việt Nam, cư dân mạng đã biến họ thành những mỹ nhân dịu dàng trong tà áo dài khiến người hâm mộ phải "bò lăn ra cười".

Vài ngày qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ những hình ảnh các "người hùng" Việt Nam được lồng ghép trong hình mẫu Cô Ba Sài Gòn. Theo đó, những chàng trai vốn chất lừ trên sân cỏ là vậy nhưng khi được gắn tóc dài, điểm phấn tô son và mặc áo dài xưa thì cũng xinh đẹp, “yểu điệu thục nữ” không thua kém ai.

Vài ngày qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ những hình ảnh các "người hùng" Việt Nam được lồng ghép trong hình mẫu Cô Ba Sài Gòn. Theo đó, những chàng trai vốn chất lừ trên sân cỏ là vậy nhưng khi được gắn tóc dài, điểm phấn tô son và mặc áo dài xưa thì cũng xinh đẹp, “yểu điệu thục nữ” không thua kém ai.

'Cười rách mồm' khi ngắm tuyển thủ U23 Việt Nam xinh đẹp, dịu dàng trong tạo hình Cô Ba Sài Gòn - Ảnh 1
Công Phượng - Văn Toàn - Hồng Duy xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành - Ảnh: Internet
'Cười rách mồm' khi ngắm tuyển thủ U23 Việt Nam xinh đẹp, dịu dàng trong tạo hình Cô Ba Sài Gòn - Ảnh 2
Đây là cô cả Bùi Tiến Dũng, mặn mà và kiêu sa - Ảnh: Internet
'Cười rách mồm' khi ngắm tuyển thủ U23 Việt Nam xinh đẹp, dịu dàng trong tạo hình Cô Ba Sài Gòn - Ảnh 3
Cô Tư trung vệ Bùi Tiến Dụng sao lại đẹp xuất sắc thế này - Ảnh: Internet
'Cười rách mồm' khi ngắm tuyển thủ U23 Việt Nam xinh đẹp, dịu dàng trong tạo hình Cô Ba Sài Gòn - Ảnh 4
Chẳng ai nhận ra đây là anh chàng Trọng Đại nam tính trên sân cỏ - Ảnh: Internet
'Cười rách mồm' khi ngắm tuyển thủ U23 Việt Nam xinh đẹp, dịu dàng trong tạo hình Cô Ba Sài Gòn - Ảnh 5
"Cô Mười Bốn" Văn Đức với gương mặt quá hoàn hảo - Ảnh: Internet
'Cười rách mồm' khi ngắm tuyển thủ U23 Việt Nam xinh đẹp, dịu dàng trong tạo hình Cô Ba Sài Gòn - Ảnh 6
Chỉ cần nở một nụ cười, 'cô em' Quang Hải khiến bao anh chàng đắm say - Ảnh: Internet
'Cười rách mồm' khi ngắm tuyển thủ U23 Việt Nam xinh đẹp, dịu dàng trong tạo hình Cô Ba Sài Gòn - Ảnh 7
Nữ minh tinh Đức Chinh xinh đẹp, dịu dàng quá đỗi - Ảnh: Internet
'Cười rách mồm' khi ngắm tuyển thủ U23 Việt Nam xinh đẹp, dịu dàng trong tạo hình Cô Ba Sài Gòn - Ảnh 8
'Hội chị em' Cô Ba Sài Gòn mang thương hiệu U23 Việt Nam - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   U23 Việt Nam Cô Ba Sài Gòn đội tuyển U23 Việt Nam

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