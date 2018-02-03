'Cười rách mồm' khi ngắm tuyển thủ U23 Việt Nam xinh đẹp, dịu dàng trong tạo hình Cô Ba Sài Gòn

Quá yêu mến các tuyển thủ U23 Việt Nam, cư dân mạng đã biến họ thành những mỹ nhân dịu dàng trong tà áo dài khiến người hâm mộ phải "bò lăn ra cười".
- Đàm Vĩnh Hưng chơi sang, hi sinh luôn chiếc áo cả trăm triệu để U23 Việt Nam ký tên dày đặc
- Sao Việt đầu tiên khoe biên lai chuyển tiền tặng U23 Việt Nam
Vài ngày qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ những hình ảnh các "người hùng" Việt Nam được lồng ghép trong hình mẫu Cô Ba Sài Gòn. Theo đó, những chàng trai vốn chất lừ trên sân cỏ là vậy nhưng khi được gắn tóc dài, điểm phấn tô son và mặc áo dài xưa thì cũng xinh đẹp, “yểu điệu thục nữ” không thua kém ai.
Vài ngày qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ những hình ảnh các "người hùng" Việt Nam được lồng ghép trong hình mẫu Cô Ba Sài Gòn. Theo đó, những chàng trai vốn chất lừ trên sân cỏ là vậy nhưng khi được gắn tóc dài, điểm phấn tô son và mặc áo dài xưa thì cũng xinh đẹp, “yểu điệu thục nữ” không thua kém ai.