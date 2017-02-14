Câu chuyện cổ tích giữa đời thường: Cô gái khuyết tật gặp tình yêu đích thực khi đã ngoài 30

Xã hội 14/02/2017 16:34

Một cô gái bị khuyết tật từ nhỏ, chưa bao giờ dám nghĩ tới việc tìm kiếm tình yêu, vậy mà ở độ tuổi ngoài 30, cô đã tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Không chỉ vậy, cô còn thực hiện được mong ước ấp ủ từ lâu đó là được chụp hình và tổ chức một đám cưới hạnh phúc, theo Mirror.

Sayphon Jarunsi 38 tuổi, sống ở vùng Đông Bắc Thái Lan, bị mắc một chứng bệnh về xương khiến cơ thể bị teo nhỏ không thể di chuyển được. Từ trước đến nay, mọi người xung quanh luôn tin rằng cô sẽ sống cô độc suốt đời, ngay cả Sayphon cũng chưa từng một lần dám mơ ước đếnt? việc được mặc váy cưới.

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Sayphon Jarunsi, bị mắc một căn bệnh về xương từ nhỏ. Ảnh: Mirror

Trong suốt tuổi thơ của mình, cô luôn phải chịu cảnh bạn bè xung quanh bắt nạt và sống trong cảnh nghèo đói, cả gia đình phải chạy vạy khắp nơi để kiếm từng bữa ăn. Soyphon chia sẻ cô luôn cảm thấy mặc cảm khi bị mọi người nhìn xuống từ trên cao. Một người bạn đã nói với cô rằng: “Soyphon, cô sẽ rất đẹp khi nằm trong quan trài của mình đó”, những câu nói như vậy khiến Soyphon tổn thương nặng nề, cô dần thu mình lại và không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Cuộc sống cũng đã mỉm cười với Soypho, cuối cùng cô cũng gặp được người đàn ông của cuộc đời mình khi đã ngoài 30. Người đàn ông này lớn hơn cô 30 tuổi, hiện đang làm bảo vệ. Khi biết tin cô có người yêu, mọi người đều cảm thấy xúc động và vui mừng. Đặc biệt là người thân của Sayphon, vì họ không cần phải lo lắng cô sẽ phải sống cô đơn một mình trong suốt quãng đời còn lại.

Câu chuyện cổ tích giữa đời thường: Cô gái khuyết tật gặp tình yêu đích thực khi đã ngoài 30 - Ảnh 2
Khi ngoài 30 tuổi, cô đã bất ngờ gặp được người đàn ông của đời mình. Ảnh: Mirror

Tuy nhiên, vì hai người đều có hoàn cảnh khó khăn nên không thể chụp hình và tổ chức đám cưới, họ chỉ làm một buổi ra mắt đơn giản rồi về sống chung với nhau như vợ chồng, điều này đã khiến cho hai người luôn cảm thấy tiếc nuối.

Nhưng giấc mơ của họ giờ đã trở thành hiện thực khi Sayphon mạnh dạn liên lạc với một thợ trang điểm nổi tiếng, người này thường làm việc vơi những khách hàng giàu có và nghệ sĩ. Cô bày tỏ hy vọng anh ta có thể tgiúp đỡ hai vợ chồng thực hiện ước mơ của hai vợ chồng. May mắn thay, người này đã nhận lời đồng ý giúp đỡ hai vợ chồng ngheo có thể có được một bộ ảnh cưới như mơ ước.

Người thợ trang điểm này có tên là Ritchaveephat – một thợ trang điểm nổi tiếng không chỉ được biết đến bởi tài năng của mình mà còn nổi tiếng là người thích làm nhiều công việc từ thiện. Điển hình là chương trình “Salon angel” do anh tổ chức. Chương trình tình nguyện này được dùng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn được hoàn thành ước mơ của mình giống như trường hợp của vợ chồng Soyphon. Ngoài việc hỗ trợ chụp hình cưới miễn phí, Ritchaveephat còn kêu gọi tài trợ để giúp Soyphon có thể tổ chức một đám cưới như mong ước.

Câu chuyện cổ tích giữa đời thường: Cô gái khuyết tật gặp tình yêu đích thực khi đã ngoài 30 - Ảnh 3
Thợ trang điểm giúp cô chuản bị hình chụp hình cưới. Ảnh: Mirro

Câu chuyện cổ tích giữa đời thường: Cô gái khuyết tật gặp tình yêu đích thực khi đã ngoài 30 - Ảnh 4
Cuối cùng ước mơ của hai người cũng đã trở thành hiện thực.

Khi nhận được tin này, vợ chồng Soyphon cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc vì cuối cùng ước mơ của họ cũng đã trở thành hiện thực.

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