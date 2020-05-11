Mặc dù tay đang phải bó bột nhưng cậu bé vẫn hăng hái xách balo trở lại trường sau dịch Covid-19. Hình ảnh này khiến dân mạng vừa cười vừa thương.

Thời gian gần đây, học sinh nhiều nơi đã trở lại trường sau dịch Covid-19. Trong những ngày đầu đi học lại, mạng xã hội thường xuyên xuất hiện những bức ảnh hài hước của em học sinh sau chuỗi ngày dài ở nhà tránh dịch.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh hài hước ghi lại cảnh cậu bé bị thương ở cánh tay trái, phải bó bột nhưng vẫn hăng hái kéo balo đến trường khiến cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán. Được biết, cậu bé này đang học mẫu giáo tại một trường mầm non của Trung Quốc.

Cậu bé tay bó bột kéo balo trở lại trường sau dịch Covid-19 gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Nhìn cảnh cậu bé nhỏ xíu vừa đi, vừa kéo balo bằng một tay, dân mạng dù thương nhưng cũng không thể nhịn được cười. Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Hình ảnh của cậu bé gây bão khắp thế giới - Ảnh: Internet

“Nhìn vừa thương vừa buồn cười. Nhỏ xíu xiu mà kéo cái balo to đùng”, M.L bình luận.

“Tụi nhỏ mà trở lại trường là có thêm mớ ảnh hài hước. Đúng là trẻ con, ngây thơ không biết gì. Mong là con đi học lại, đừng quên hết thầy cô, bạn bè nhé”, ý kiến của B.C.

"Nhìn cái tướng bá đạo này là biết, ở trường chắc không có ai ăn hiếp được rồi. Tay bó bột rồi mà vẫn khí chất ngời ngời, cưng không chịu được luôn á", một nhận xét của cư dân mạng.

Sau khi trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc, những hình ảnh này hiện đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn ở Việt Nam.

Chạy lấy quần cho con thay, khi quay lại mẹ ngán ngẩm với hình ảnh thấy trước mắt Những em bé đâu cần biết có chuyện gì, chúng chỉ thấy thích nghịch ngợm và hứng thú với đủ trò phá phách thôi mà.

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