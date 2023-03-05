Cụ thể, gia đình bệnh nhân cung cấp khi nhập viện, trong lúc chơi ở nhà, bé C. không may bị ngã đập đầu xuống nền cứng. Sau khi bị ngã, bé gái vẫn tỉnh táo nhưng vùng đầu sưng nề, nôn mửa, quấy khóc nhiều. Ngay lập tức, gia đình đã chuyển cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa phẫu thuật thành công, cứu sống bé gái N.M.C (11 tháng tuổi, trú tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị nứt xương sọ, tụ máu não sau chấn thương.

Sau khi hội chẩn liên khoa (Nhi, Gây mê hồi sức, Phẫu thuật thần kinh - Cột sống); các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu mở hộp sọ lấy máu tụ, cầm máu và ghép lại ngay xương sọ cho bệnh nhi. Ca phẫu thuật được thực hiện tại phòng mổ đặc biệt. Đây là phòng mổ chuyên khoa phẫu thuật sọ não có đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, như: kính vi phẫu, khoan mài kim cương gia tốc, khung gá đầu, bàn chỉnh hình, định vị không gian thần kinh.

Qua kết quả thăm khám lâm sàng cùng với hình ảnh chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ chẩn đoán bé C. bị chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng đỉnh chẩm trái.

Quá trình mổ, phẫu thuật viên tiến hành bóc tách tổ chức dưới da bộc lộ xương sọ, thấy đường vỡ xương lan từ vùng chẩm trái lên đến đỉnh. Sau đó, kíp mổ cắt xương xung quanh vùng máu tụ đã xác định từ trước. Bên dưới là nhiều máu tụ ngoài màng cứng vùng hố sau, chẩm và đỉnh trái; khối máu tụ đã tạm thời đông đặc nhưng vẫn đang có dấu hiệu chảy máu liên tục từ đường vỡ xương và xoang tĩnh mạch ngang. Tiếp đó, kíp mổ lấy máu tụ ngoài màng cứng, thực hiện cầm máu nguồn chảy và đặt lại xương, dẫn lưu và đóng vết mổ.

Ca mổ diễn ra thuận lợi trong 2 giờ đồng hồ. Sau phẫu thuật 1 ngày, bệnh nhi đã tỉnh táo, bú tốt, không nôn. Đến nay, sức khoẻ bé C. tiến triển tốt, trẻ không quấy khóc, ăn ngủ, vận động bình thường và vết mổ khô.

Bác sĩ Dũng kiểm tra sức khỏe bé C. sau phẫu thuật - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết, có rất nhiều nguy cơ khi phẫu thuật cho bệnh nhi chưa đầy 1 tuổi bị chấn thương gây tụ máu sọ não. Ở trẻ rất nhỏ, cơ thể và não bộ vẫn đang quá trình hoàn thiện, vì thế từ công đoạn gây mê hồi sức đến mọi thao tác khi phẫu thuật phải rất cẩn trọng và tỉ mỉ.

"Chỉ cần không cẩn thận, bác sĩ chạm vào các khu vực não bộ quan trọng (vùng ngôn ngữ, vận động) sẽ tác động không nhỏ đến các vùng chức năng của bệnh nhi, ảnh hưởng đến tương lai của trẻ", bác sĩ Dũng nhận định.

Bệnh nhi bị chấn thương sọ não gây tụ máu nếu được chẩn đoán nhanh, cấp cứu phẫu thuật chính xác, kịp thời sẽ giảm thiểu tối đa các nguy cơ di chứng thần kinh, yếu liệt vận động.