Do mâu thuẫn gia đình, người chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn vào rừng. Sáng nay (21/7), người dân phát hiện thi thể người chồng trong rừng

Chính quyền xã Đức Thông, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cho biết, trên địa bàn tại xóm Nà Cáp vừa xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo Công Lý, nạn nhân là chị Triệu Thị Đẹp (SN 1992). Nghi phạm là Triệu Văn Trình (SN 1983, chồng của nạn nhân). Tại thời điểm xảy ra sự việc, đôi vợ chồng xảy ra cãi vã to tiếng. Trình sát hại vợ rồi bỏ trốn vào rừng.

Sáng nay (21/7), người dân phát hiện thi thể người chồng trong rừng, nghi do tự sát. Vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nơi phát hiện thi thể người chồng - Ảnh: Công Lý

Cách đây không lâu, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cũng xảy ra vụ án chồng sát hại vợ vì mâu thuẫn gia đình gây xôn xao dư luận.

Theo điều tra, tối 10/5, chị N.H.T.V. (SN 1996, trú phường Phước Hải, TP. Nha Trang) đi nhậu với bạn về nhà khuya nên xảy ra cãi vã với chồng là anh Đỗ Nguyễn Thành Đạt.

Trong lúc tức giận, Đạt dùng dao đâm vợ trọng thương. Chị V. được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau đó, Đạt đã đến Công an phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang đầu thú.

Người thân trong gia đình cho biết, trước khi xảy ra sự việc, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì xích mích tình cảm. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó ít ngày, tại chợ Hang (xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) cũng xảy ra trường hợp chồng đâm vợ tử vong khiến nhiều người xót xa.

Sáng 6/5, một người phụ nữ bán thịt heo tại chợ Hang thì bị chồng dùng dao đâm bất ngờ. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

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